ソフトバンクから自由契約となった有原航平投手（33）が、日本ハム入りすることが25日、分かった。

2年連続で最多勝のタイトルを手にした右腕が同一リーグの最大のライバル球団に移籍し、リーグ3連覇を狙うソフトバンクにとっては大きな痛手となる。

有原は日本ハム、米大リーグを経て2023年にソフトバンクに入団し、今季で3年契約が満了。契約延長を望む球団は新たに複数年契約を提示するなど残留要請を続けたが、契約満了の際にフリーエージェント（FA）となる条項を有原側が盛り込んでいたことに加え、米大リーグへの再挑戦を視野に入れていることから、2日に公示された保留者名簿から外れ、自由契約となっていた。

ソフトバンクに在籍した3年間で通算38勝（21敗）を記録した有原は、防御率も2・60と抜群の安定感を発揮。残留を求めるソフトバンクに加え、古巣の日本ハム、巨人との争奪戦が繰り広げられたが、日本ハム入りを決断した有原からソフトバンクには25日までに断りの連絡が入った。

今季はレギュラーシーズンだけでなく、クライマックスシリーズファイナルステージでも最終第6戦までもつれ込んだライバル球団への流出―。2年続けて14勝で最多勝のタイトルを分け合った伊藤大海との強力二枚看板は難敵となりそうだ。