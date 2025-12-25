ÆÃ»£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥àµÜÆâÍÎá¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼V3¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½Â¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼V3¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎµÜÆâÍÎ(78)¤Î¶á±Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÜÆâ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¡ÖV3¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥óà¼î½ã»ÒáÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Ìî¤Ò¤º¤ë¤µ¤ó(70)¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£2¿Í¤¬¼Ì¤ëµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¡ÖµÜÆâ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½Â¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¾®Ìî¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜÆâ¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼V3¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢1973Ç¯)¤ä¡Ö²ò·è¥º¥Ð¥Ã¥È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢1977Ç¯)¤Ê¤ÉÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¿ôÂ¿¤¯¤Î»þÂå·à¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¡£²áµî¤Î½Ð±éºîÉÊ´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¡£º£·î21Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ë¤â¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼V3 /É÷¸«»ÖÏºÌò¤ÇÀ¼¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£