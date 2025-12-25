「メリクリ」女子ゴルファーがベッドシーンで魅せるブラックサンタコスにコメント殺到「小悪魔感あるね！」「黒サンタ萌えー！」
ALBAが主催するネクストヒロインゴルフツアーなどで活躍する女子ゴルファー、高原花奈が自身のインスタグラムを更新。「メリクリ」とつづり、クリスマスに合わせてセクシーなコスチューム姿を披露した。
【写真】投稿写真は全3枚。すべてチェック！
投稿では「他の写真はサブスクだなっ」と意味深な一言も。舞台はホテルの一室で、ベッドの上に乗ってポーズを取った高原が全身ブラックで統一されたサンタコスチュームに身を包んだ姿を披露している。スカートや腕元にはふわふわのファーがあしらわれ、黒を基調とした衣装ながらもクリスマスらしい華やかさを演出。ボディラインを際立たせる大胆なトップスに、腕やお腹、脚まで惜しげもなく素肌をのぞかせたスタイリングが印象的だ。1枚目はカメラ目線で優しく微笑むショット。2枚目では少し足を崩し、視線をまっすぐに向けた大人っぽい表情に。3枚目は胸元でハートポーズを作り、キュートさと艶やかさを併せ持った一枚となっている。頭にはティアラを合わせ、どこかプリンセスのような雰囲気も感じさせる。この投稿にファンからは「小悪魔感あるね！」「黒サンタ萌えー！」「もはや芸能人！？級の可愛さですね」といったコメントが相次ぎ、そのビジュアルとセクシーさに称賛の声が集まった。可愛さと大人の魅力を表現した高原のクリスマス投稿は、多くのファンを惹きつけ魅了したことだろう。
吉田優利がフィギュアスケートの紀平梨花とクリスマスデート 競技の枠を超えた2ショットに「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
森田理香子をはじめ弟子たちが集合！ 師匠・岡本綾子率いるソフトボールチーム「ふにゃ〜ず」恒例の練習&忘年会
葭葉ルミの結婚披露宴で幼なじみの女子プロが緊張のパッティングに挑戦！ 「入って良かった」と満面の笑顔でガッツポーズ
