京都は25日、DFパトリック・ウィリアム（28）とMFレオ・ゴメス（28）の今季限りでの退団を発表した。

クラブを通じてパトリック・ウィリアムは言葉を尽くして感謝の意を表した上で「京都は私が訪れた一つの街でも単に所属したクラブでもありません。京都はこれから先もずっと私の心の中に生き続ける場所です。ここで過ごしたすべての時間、そして共に歩んでくれたすべてのファン・サポーターの皆さんに心から感謝しています。最大の敬意と感謝を込めて。本当にありがとうございました」などと、レオ・ゴメスは「京都サンガF.C.のファン・サポーターの皆さん、6ヶ月の在籍中、本当に沢山の応援をありがとうございました」とコメントを発表した。

パトリックは今季リオ・アヴェ（ポルトガル）から加入。冷静沈着なプレーと正確なフィードが武器で、ハイライトは5月7日の敵地・町田戦だった。試合終了間際の決定的なピンチをヘディングでクリア。その直後のDF福田心之助の逆転弾の呼び水となった。17試合出場に留まったが、クラブ最高順位3位に貢献した。

磐田から完全移籍で今夏加入したレオ・ゴメスは主に途中出場だったが、激しいボール奪取能力や運動量で中盤を活性化。マインツ（ドイツ）へ期限付き移籍したMF川崎颯太や負傷離脱したMFジョアン・ペドロの穴を埋める存在となった。