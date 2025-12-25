ユニクロ、年末年始の旅行＆帰省時に役立つ「持ち物チェックリスト」を公開 おすすめアイテムも紹介
ユニクロが24日、公式インスタグラムを更新。年末年始の旅行や帰省シーズンに向けて役立つ「持ち物チェックリスト」を公開した。
【画像】年末年始の旅行＆帰省時に役立つ、ユニクロ提供の「持ち物チェックリスト」 ※2枚目
投稿では「保存して旅行・帰省時にチェック！」と呼びかけ、着替えや下着、防寒具、充電器、モバイルバッテリー、折りたたみ傘、サブバッグなど、移動時に忘れがちなアイテムをリスト形式で紹介。出発前の確認用として活用できる内容となっている。
合わせて、旅行や帰省時に便利なユニクロアイテムも写真とともに掲載。大きめバッグや小さく収納できる防寒アイテム、寒さ対策とオシャレを両立できる小物類など、移動中や旅先で役立つアイテムがラインアップされている。
ユニクロは「投稿を保存して、ぜひ持ち物リストも活用してみてくださいね」とつづり、年末年始のお出かけ準備をサポートしている。
【画像】年末年始の旅行＆帰省時に役立つ、ユニクロ提供の「持ち物チェックリスト」 ※2枚目
投稿では「保存して旅行・帰省時にチェック！」と呼びかけ、着替えや下着、防寒具、充電器、モバイルバッテリー、折りたたみ傘、サブバッグなど、移動時に忘れがちなアイテムをリスト形式で紹介。出発前の確認用として活用できる内容となっている。
合わせて、旅行や帰省時に便利なユニクロアイテムも写真とともに掲載。大きめバッグや小さく収納できる防寒アイテム、寒さ対策とオシャレを両立できる小物類など、移動中や旅先で役立つアイテムがラインアップされている。
ユニクロは「投稿を保存して、ぜひ持ち物リストも活用してみてくださいね」とつづり、年末年始のお出かけ準備をサポートしている。