女優の天海祐希（58）が、25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の女優・黒柳徹子（92）にツッコむ場面があった。

この日は同局のドラマ「緊急取調室」シリーズで共演中の俳優・小日向文世とともに出演。小日向の他、鈴木浩介、速水もこみちら俳優陣に囲まれた撮影現場でのオフショットが紹介されると、写真では紅一点の天海に対し、黒柳は「ホントに、天海さんお1人ですね、女性はね」と指摘した。

しかし「でも男の中に入ってると、男みたいだからちょっと分からない」という黒柳に、天海は「ちょっと待ってください、徹子さん、ねえ」とツッコミ。すると小日向は「でもモニターを見るともの凄い美しいんですよ」とフォロー。「うわーっていうぐらい美しい」と続けたが、「だけどそれが、女性とはちょっと違う美しさっていうのかな」と怪しい方向へ。

小日向が「男でもない、女性でもない、なんかここ（背中）に剣が1本突き刺さってるジャンヌ・ダルクのような、佐々木小次郎のような、そんな感じ。もう正義感のかたまりのような」と表現すると、天海のけげんな表情がアップに。小日向は「だからあんまりこう、女おんなっていう感じで（共演する）受け手に来ないから、そういう意味ではやりやすかったのかもしれない」と語っていた。