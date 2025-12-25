¡ÚÃæÆü¡Û¾åÎÓÀ¿ÃÎ¡¡£²£¸£µ£°ËüÁý¤Î£´£¶£°£°Ëü±ß¡Öº£Ç¯¡¢À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡ÃæÆü¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß£²£¸£µ£°Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î£´£¶£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¾åÎÓ¤Ïº£µ¨¡¢£±£³£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£°ÎÒ¡¢£±£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£²ÂÇÅÀ¡£³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯Îð¤â£³£°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¡¢À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÉü³è¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ë£±ÈÖ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¾åÎÓ¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÅðÎÝ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç»×¤Ã¤¿¤è¤êÁö¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÊÍèµ¨¤Ï¡Ë¿ô»ú¤ÏÁ´Éô¾å¤²¤¿¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬£±£·¡¢ÅðÎÝ¤Ï£²£·¤Ç¤¢¤È£³¤Ä´èÄ¥¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¤¬Ç½ÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬£±ÈÖ¡£¤½¤ì¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£