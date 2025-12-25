「モンハン」×スズキ、コラボ決定！ “もし、モンスターハンターの世界にスズキがあったら”をテーマにした車両が東京オートサロンに参考出品
【東京オートサロン】 開催期間：2026年1月9日～1月11日 開催場所：幕張メッセ 【大阪オートメッセ】 開催期間：2026年2月13日～2月15日 開催場所：インテックス大阪
スズキは、カプコンのハンティングアクションゲームシリーズ「モンスターハンター」とのコラボを12月24日に発表した。
本コラボでは、2026年1月に開催される「東京オートサロン」で行なわれる。“もし、モンスターハンターの世界にスズキがあったら”をテーマにカスタマイズされた「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」が参考出品される。
また、2026年2月に開催される「大阪オートメッセ」でもコラボイベントが開催。これらコラボの全容は随時発表予定とのこと。
「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」
「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」
(C)CAPCOM