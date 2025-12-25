スズキは、カプコンのハンティングアクションゲームシリーズ「モンスターハンター」とのコラボを12月24日に発表した。

本コラボでは、2026年1月に開催される「東京オートサロン」で行なわれる。“もし、モンスターハンターの世界にスズキがあったら”をテーマにカスタマイズされた「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」が参考出品される。

また、2026年2月に開催される「大阪オートメッセ」でもコラボイベントが開催。これらコラボの全容は随時発表予定とのこと。

「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」

「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」

(C)CAPCOM