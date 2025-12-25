ソフトバンク・孫正義オーナーは２５日、都内のグループ本社で小久保裕紀監督からシーズン終了報告を受け、リーグ連覇、５年ぶりの日本一で満足しないように激励した。「日本一で慢心してはいけないですし、満足してもいけない。やっぱり世界には素晴らしいチームがまだまだありますので」と、頂点に立っても、飽き足らない姿勢を見せた。

小久保監督とは今オフ、２８年シーズンまでの新たな３年契約を結んだ。「素晴らしいリーダーシップ」と評価し、５年の長期政権で期待するのは球団スローガンにも据える「目指せ世界一」のチームづくり。球団名こそ出さなかったが、念頭に置くのは２年連続世界一のドジャースだ。「彼らのレベルと伍（ご）してやっていけるような。そういう高い目標というか志を持って、チームを鍛え上げていかないといけない」と力説した。

ただ、球団が福岡に移転後初のリーグ３連覇に向けては、今季も激しいマッチレースを繰り広げた日本ハムが立ちはだかる。２年連続最多勝の有原が移籍することが決定的となり、より難敵になる。「オーナーに（シーズンの）ご報告することによって、より一層、３連覇に向けてのモードにしっかり入れる」と指揮官。貪欲な孫オーナーに納得してもらえるよう、最大のライバルとの負けられない戦いに臨む。