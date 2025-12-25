¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ë¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ÖÀ¼ÎÌ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¡×½÷Í¥¤ÎÀé¤Ï¤Õ¤ê
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î¿·ºî¡ÖÂè£´ÏÃ¡ÁÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¤È£±£°£°Ç¯¤Îµ§¤ê¡Á¡×¤Î¸åÊÔ¤¬£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀµÂÎ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ÍÊõÄÍ¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤À¤â¤ó¡×¡ÖåºÎï¤ä¤È»×¤¿¤é¡¡¸µÊõÄÍ¤«¡ÁÇ¼ÆÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£ÇßÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦Àé¤Ï¤Õ¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé¤Ï¤Õ¤ê¤Ï¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¤ÎÌ¼Ìò¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂàÃÄ¸å¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äÂç¼ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥á¥¤¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤Ë¥É¥é¥Þ¡¢£Ã£Í¤Ë¤â½Ð±é¡£¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¹Ö»Õ¡¢±éµ»¹Ö»Õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ç¤ÏÃåÊª»Ñ¤ÇÇ®±é¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤óåºÎï¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¸µÊõÄÍ¤ÎÊý¤Ê¤ó¤À¡Á¡×¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¤¿Íý²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊìÍÍÌò¤Î¿Í¡¢åºÎï¤Ê¿Í¤À¤Ê¡Á¤ªÃåÊªÃå¤Æ¤Æ¾åÉÊ¤À¤Ê¤¢¡Á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÊõÄÍ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÇß¤µ¤ó¤ÎÀ¼ÎÌ¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬¸µÊõÄÍ¡×¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé¤Ï¤Õ¤ê¤ÏÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¡Âè£´ÏÃ¡¡¡ÁÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È£±£°£°Ç¯¤Îµ§¤ê¡Á¡¡Á´¥·¥ê¡¼¥º¸«¤Æ¤¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¬³ð¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Çß¤È¤·¤Æ£±¤ÎÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¡ÖÊ¿È¬¥Ñ¥Ñ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Èµï´Ö¤«¤é¤Î¤ªÄí¤ÎÄ¯¤á¤âÅº¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö£Ø¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤È¤ªÊÖ»ö½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥·¥§¥¢¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Þ¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï£Ô£Ö£å£ò¤ÇÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¡¡ÄÌ¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÇ¯¤ÎÀ¥¤ËÂô»³¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÎÈè¤ì¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¾Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£