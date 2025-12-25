１９日、中国とベトナムを結ぶ浦寨―タンタイン貨物輸送専用通路スマート口岸で、列になって通過する自動運転コンテナトラック。（ドローンから、憑祥＝新華社配信／龐海文）

【新華社南寧12月25日】中国広西チワン族自治区憑祥（ひょうしょう）市の浦寨口岸（通関地）で19日午前、電子製品などの貨物を満載した自動運転コンテナトラック6台が、専用通路を通って自動運転でベトナム・バオグエンの貨物ヤードへ向かった。これにより、中国・ベトナム両国を結ぶ浦寨―タンタイン貨物輸送専用通路スマート口岸の中国側区間が本格運用を開始した。

この通路は中国側の浦寨口岸と、ベトナム・ランソン省バンラン県のタンタイン口岸を結んでおり、両国の越境ビジネス・貿易協力を深める重要な物流ハブとなっている。19日に運用開始した中国側区間は2023年9月に建設が始まり、自動運転コンテナトラックを中核とし、人工知能（AI）によるスマート配車に支えられた一体型のスマート口岸通関プラットフォームとなっている。

１９日、中国とベトナムを結ぶ浦寨―タンタイン貨物輸送専用通路スマート口岸中国側区間の運用開始式典の様子。（ドローンから、憑祥＝新華社配信／龐海文）

同自治区のスマート設備企業、憑祥市国貿科技の葉衍宇（よう・えんう）副総経理によると、口岸には長さ約2.4キロの専用通路が新設され、自動運転車両に閉鎖型の走行空間が提供されており、自動運転コンテナトラックは中越国境の「0キロ境界線」からベトナム側の貨物ヤードまで直行できる。自動運転技術により、年中無休24時間中断のない通関が可能となった。中国側管理区域ではすでに年中無休の貨物通関配車を実現し、口岸の1日平均の通関能力は約2880台にまで向上する見通しだという。（記者/陳露縁、覃広華）

