永野、「Xやめるわ」と突然の宣言！「バカバカしい時間の無駄」

お笑い芸人・永野が、芸能人のSNS利用について疑問を呈し、来年で自身のXアカウントをやめるつもりであると宣言した。

12月24日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。

リスナーからのメールをきっかけに、SNS上でファンと言い争うタレントの話題へ。モグライダー・芝大輔が、「一般の人より、俺は芸能人や有名人が（SNSを）やるなよと思っちゃう」と切り出すと、永野も「そうだね」と同意。

永野は「俺も（SNSをやっていることを）ちょっと反省してて」「なんとなく惰性でやってた」「もう暗くなるよね傷つけあって」と、SNSを続けることで精神的に消耗する弊害を指摘した。

さらに、自身の芸風とSNSが「あべこべになっちゃう」とし、「（SNSを続けるほど）ブランディングが落ちていく」と自己分析。「俺やめよう。もうやめるわ。来年やめるわ」と宣言した。

永野は「バカバカしい時間の無駄」と切り捨て、「（SNS利用は）今がピークだと思う。10年後とか逆にやってないと思う、みんな」と、芸能界のSNS離れを予言して締めくくった。