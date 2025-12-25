おせちは31日から食べ始めてもいい？大晦日の意外なマナー【知っておきたい年末年始】
【マンガで確認】大晦日の夜におせち料理を食べるのはアリ？
静かな大晦日の夜、響き渡る除夜の鐘の音。この荘厳な音色を聞くと、一年の終わりをしみじみと感じます。小腹がすいたから年越しそばでも…と思いつつ、年越しそばは12月31日のうちに食べるべきか、年が明けた元旦に食べるべきか、悩んだりしませんか？ そこで、大晦日のしきたりについて、「現代礼法研究所」主宰の岩下宣子先生に聞いてきました。
■除夜の鐘が鳴り終わるまで待って年神様をお迎えしよう
「大晦日」は、古い年を“除き去り”、新しい年を迎える日という意味から「除日(じょじつ)」とも呼ばれます。
大晦日の夜、つまり「除日の夜」につく鐘だから「除夜の鐘」なのです。
仏教では、人は108の煩悩を持つとされ、それをひとつずつ鐘の音で祓い清める、というのが除夜の鐘の意味です。
そうすることによって、人は清らかな心で新年を迎えることができます。
さらに、除夜の鐘には、大晦日のうちに107回、年が明けてから最後の1回をつくことで、「新しい一年は煩悩に惑わされずに過ごせますように」という願いも込められています。
「除夜の鐘を聞き終える前に寝てしまうのは、年明けとともに家を訪れる年神様に失礼にあたります。大人はできるだけ起きて、年神様をお迎えしましょう」と岩下先生。
梵鐘の音には、「一切の苦しみから逃れ、悟りに至る功徳がある」ともいわれています。
鐘の音に合わせて心を整えながら、ゆっくり年神様を待つのもいいのではないでしょうか。
■おせちは31日から食べ始めてもいい？
おせちは、五穀豊穣や無病息災、子孫繁栄といった願いを込めて年神様にお供えするために作られ、家族でいただく料理です。
昔は「日が暮れると新しい日が始まる」と考えられていたため、もともとは年越しの祝い膳として大晦日の夕食に食べるのが習わしでした。
「しきたりの上では、大晦日の夜におせちを食べるのが正しいとされ、実際に北海道や東北の一部では、いまもその風習が残っています。ただ、現代では家族の予定もさまざまですから、大晦日の夕方でも元日以降でも、家庭の都合に合わせてかまいません」。
■重ねるごとにめでたさがつのる――お重の詰め方
おせちは「めでたさを重ねる」という意味を込め、重箱に詰めるのが伝統です。
正式には五段重を使い、それぞれの段に詰める料理にも決まりがあります。
一の重：祝い肴（黒豆・田作り・数の子）や昆布巻など。酒の肴などを詰めた段。
二の重：栗きんとん、伊達巻き、かまぼこなどの「口取り」や酢の物など。甘みのある前菜系の料理で華やかさを添えます。
三の重：鯛やブリ、海老などの焼きもの。海川の幸を使ったごちそうが中心。
与の重：レンコン、サトイモなど山の幸を使った煮しめ。
五の重：年神様から授かる福を詰める場所として空けておくのが慣例。料理が足りなくなったときの補充用として使うこともあります。
五段の重にはみな役割があり、順に重ねていくことで福を重ねているんですね。
■年越しそばは「年を越す前」に食べると運気アップ
大晦日の夜といえば気になるのが「年越しそば」。
年越しそばはいつ食べるのが正解なのでしょう。
江戸時代の町人から広まった「年越しそば」は、一年を無事に締めくくり、新年の健康や幸せを願う縁起物です。
「年越しそばを食べる時間に厳密な決まりはありませんが、年を越す前に食べると縁起がいいとされています。大晦日の夕食として味わうか、おせちをつまんだ後の夜食として軽くいただくのがいいでしょう」
年越しそばの由来には諸説ありますが、代表的なものは次の3つです。
1. 細く長い形から「健康長寿」「家運長命」を願うという説
2. 切れやすい性質から「一年の災厄を断ち切る」という説
3. 金箔職人が丸めたそば粉で散らばった金粉を集めたことにちなみ、「金運を呼ぶ」という説
具材にも特別な決まりはありませんが、「腰が曲がるまで長生きできますように」という長寿への願いを込めた海老の天ぷらや、魔除けの赤と清浄の白がそろった、おめでたい紅白のかまぼこが定番です。
地域によっては、そばではなくうどんを食べる風習もありますが、新しい年の幸運を願う気持ちに変わりはありません。
※ ※ ※
大晦日は、一年を振り返り、心穏やかに締めくくる特別な夜です。除夜の鐘の響きで心を清め、年越しそばに未来への願いを込める。そんなひとときを過ごすことで、過ぎゆく1年への感謝の思いと、新たな年への期待がいっそう高まるのではないでしょうか。
教えてくれたのは…
▶岩下宣子先生
「現代礼法研究所」主宰。NPOマナー教育サポート協会理事・相談役。30歳からマナーの勉強を始め、全日本作法会の故・内田宗輝氏、小笠原流・故小笠原清信氏のもとでマナーや作法を学ぶ。現在はマナーデザイナーとして、企業、学校、公共団体などで指導や研修、講演会を行う。『40歳までに知らないと恥をかく できる大人のマナー260』（中経の文庫）、『相手のことを思いやるちょっとした心くばり』（三笠書房）など著書多数。近著に『77歳の現役講師によるマナーの教科書 本当の幸せを手に入れるたったひとつのヒント』（主婦の友社）。
文＝高梨奈々 イラスト＝峯 鳥子