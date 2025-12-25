À¾Àîµ®¶µ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè2¥¯ー¥ëOP¥Æー¥Þ¡ÖIgnis -¥¤¥°¥Ë¥¹-¡×¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¾Àîµ®¶µ¤¬¡¢8th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIgnis -¥¤¥°¥Ë¥¹-¡×¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡È¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À¾Àîµ®¶µ¡É¤òÄó¼¨¤¹¤ë°ì¶Ê
É½Âê¶Ê¡ÖIgnis -¥¤¥°¥Ë¥¹-¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£ÀäË¾¤«¤é¤ÎºÆÀ¸¤È¤½¤³¤Ë¤¢¤ëµß¤¤¤ò±ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿²Î»ì¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Ð²Ö¤¬»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤È¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤À¡£³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ª¤è¤ÓºîÊÔ¶Ê¤òTeddyLoid¡¢ºî»ì¤òTOPHAMHAT-KYO¡ÊFAKE TYPE.¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¡È¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À¾Àîµ®¶µ¡É¤òÄó¼¨¤¹¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡Ù¤è¤ê¡¢²Áï¼¡Ïº¡ÊNovelbright¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÖHEROES¡×¤äSo¤ÈMinami¡ÊFear, and Loathing in Las Vegas¡Ë¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÖEnergy Overflow¡×¤ò´Þ¤à¡¢À¾Àîµ®¶µ¤Î¥¹¥Æー¥¸Á´8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ç¡¢Blu-ray¤Ë¤ÏÆ±¥¢¥Ë¥áÂè2¥¯ー¥ë¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ·ÁÂÖ¤Î½é²ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¡ÖIgnis -¥¤¥°¥Ë¥¹-¡×¥È¥ì¥«Á´3¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.18 ON SALE
SINGLE¡ÖIgnis -¥¤¥°¥Ë¥¹-¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://fireforce-anime.jp/
À¾Àîµ®¶µ OFFICIAL SITE
https://www.takanorinishikawa.com/