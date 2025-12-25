中森明菜、ヒット曲満載のライブ映像が放送決定！ライブシーンを収めた番組映像公開
中森明菜のライブ映像が、2026年1月に『プレミアムライブ：中森明菜スペシャル』として、BS10プレミアムで放送されることが決定。ライブシーンを収めた番組映像が公開となった。
■伝説的な歌姫が紡ぐ圧巻のステージ！
今回放送されるのは、以下4つのライブ映像。
◎アルバム『SHAKER』を携え、当時9年ぶりに開催された中森明菜の全国ツアー『Felicidad AKINA NAKAMORI LIVE ’97』
◎自身初となるバラードに特化したアルバム『I hope so』を携えて開催されたツアー『中森明菜 Akina Nakamori Live tour 2003～I hope so～』（無料放送）
◎ベストアルバムのリリースに合わせて1995年に行われた『中森明菜 TRUE LIVE』（一部無料）
◎デビュー25周年を目前にした2006年に開催された全国ツアーのファイナルの模様を収録した『中森明菜 AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 The Last Destination』
いつまでも色褪せることのない中森明菜の世界、アイドルを超えた表現者のヒット曲満載のライブ映像を、ぜひチェックしよう。
※メイン写真：『中森明菜 AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 The Last Destination』 (C)ユニバーサル ミュージック
■番組情報
『プレミアムライブ：中森明菜スペシャル』
『中森明菜 Akina Nakamori Live tour 2003～I hope so～』 ※無料
[2026年]
01/04（日）10:00
01/23（金）10:00
01/25（日）16:00
『中森明菜 TRUE LIVE』
[2026年]
01/04（日）12:00
01/26（月）18:00 ※無料
『中森明菜 AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 The Last Destination』
[2026年]
01/04（日）13:45
01/27（火）18:00
『Felicidad AKINA NAKAMORI LIVE ’97』
[2026年]
01/25（日）18:00
■関連リンク
中森明菜 OFFICIAL SITE
https://akinanakamoriofficial.com/