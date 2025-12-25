三東工業社 <1788> [東証Ｓ] が12月25日後場(15:00)に業績修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益を従来予想の2億円→3.3億円(前年同期は1.7億円)に65.0％上方修正し、増益率が14.9％増→89.7％増に拡大する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の3.5億円(前期は3.3億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第２四半期累計期間の業績は、建築事業部門において、契約変更交渉等により契約金が増額したことと早期着工等で進捗が進み、出来高が増加して当初計画より売上高が増加しました。その結果、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する中間純利益がそれぞれ増加いたしました。 なお、通期の業績予想につきましては、令和７年８月８日公表の通期連結業績予想から変更しておりません。今後の市場動向などを踏まえ、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

