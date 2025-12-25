15時の日経平均は28円高の5万373円、東エレクが50.14円押し上げ 15時の日経平均は28円高の5万373円、東エレクが50.14円押し上げ

25日15時現在の日経平均株価は前日比28.93円（0.06％）高の5万373.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1155、値下がりは391、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を50.14円押し上げている。次いでファナック <6954>が15.71円、ＴＤＫ <6762>が11.53円、ソニーＧ <6758>が7.86円、第一三共 <4568>が7.22円と続く。



マイナス寄与度は89.58円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が21.66円、ＳＢＧ <9984>が19.05円、フジクラ <5803>が16.71円、イビデン <4062>が10.53円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、金属製品、不動産、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、繊維、鉱業が並んでいる。



※15時0分2秒時点



株探ニュース

