フィギュアの三浦璃来選手が25日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪に向けてコメントを発表しました。

ミラノ・コルティナ五輪の出場権を手にしたフィギュアの三浦選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。先日の全日本選手権大会では、ショートプログラム(SP)首位発進を決めていましたが、翌日には三浦選手の肩の脱臼の影響からフリーを棄権。代表選考において今大会への出場が必須となる中、心配の声があがっていました。

それでも「過去に世界選手権大会3位以内に入賞した実績のある選手が、けが等のやむを得ない理由で全日本選手権大会へ参加できなかった場合、不参加の理由となったけが等の事情の発生前における同選手の成績を上記選考基準に照らして評価し、大会時の状態を見通しつつ、選考する」という救済事項などもあり、2大会連続の代表選出となりました。

「全日本選手権での温かい応援、ありがとうございました。肩の脱臼により、皆様にフリーをお見せすることができず、悔しい気持ちが残りました。また、ご心配をおかけしました」と、心境を明かした三浦選手。「そのような中でもミラノ五輪代表選手に選出していただけたことを誇りに思い、皆様の温かいご声援を胸に残りの期間を過ごしていきたいと思います」とコメントしました。

今後の予定については、「来週から本格的なトレーニングに戻る予定です。1日1日を大切にしながら、2人で頑張っていきます。今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします」と語りました。