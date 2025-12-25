◇バスケットボール ウインターカップ2025(12月23日〜29日)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は25日、女子の3回戦、8試合が各地で行われました。

この大会4連覇を目指す京都精華学園は、2年ぶり13回目の出場となった星城と対戦。第1クオーターを20-20の同点で終えると、第2クオーター以降は驚異的な得点力を発揮し、100-54と圧巻の勝利を見せました。

今夏のインターハイ女王の桜花学園は、同大会で初出場を果たした福井工大付と対戦しました。前半に5点のリードを許すも、後半に追い上げを見せ最後は81-78と接戦を制しました。

インターハイ決勝敗退の悔しさを胸に、3回戦へと駒を進めた強豪校の日本航空北海道。大阪薫英女学院に対し、第1クオーターから10点のリードを許すと、第2クオーターはわずか6得点と反撃及ばず。後半には追い上げを見せましたが、あと一歩及ばず80-83で敗れました。

【25日に行われた3回戦の結果】

八雲学園(東京都)65-55福島東稜(福島県)一関学院(岩手県)64-61札幌山の手(北海道)精華女子(福岡県)68-61鳥取城北(鳥取県)京都精華学園(京都府)100-54星城(愛知県)桜花学園(愛知県)81-78福井工大付(福井県)東海大福岡(福岡県)53-34新潟産大付(新潟県)倉敷翠松(岡山県)55-48名古屋経済大高蔵(愛知県)大阪薫英女学院(大阪府)83-80日本航空北海道(北海道)