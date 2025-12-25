餅やみりんの原料となるもち米が値上がりし、正月準備に影を落としている。

餅製造販売会社の今年の仕入れ値は、昨年の倍以上。昨年からのコメ不足と高騰を受け、もち米農家が生産を主食用米に切り替えるケースが相次ぎ、流通量が減ったことが要因とされる。雑煮には餅が、おせち料理にはみりんが欠かせず、１年で最も需要が高まる時期で、販売業者は値上げ幅を抑えようと苦心している。（虎走亮介）

仕入れ値３倍

大阪市住之江区の和菓子店「幸成堂」の工場で１７日朝、つきたての小餅が並んだ。使っている佐賀県産のもち米は、仕入れ値が昨年の約２・５〜３倍に上がっており、常務の前田宗城（むねき）さん（６０）は「今までに経験がない値上がり」と驚く。

客離れが起きないよう、小餅や切り餅の販売価格の値上げは、利幅を減らして約１割にとどめる。前田さんは「原料の値上げに一喜一憂せず、何とか頑張りたい」と語った。

福井市の餅店「餅の田中屋」によると、今年の仕入れ値は１キロ１０００円ほどで、３年前の約２・５倍。昨年税込み３０００円で販売した鏡餅１升は、同３７５０円に値上げした。経営する田中秀信さん（３９）は「苦しい状況だが、餅の食文化を守るためにも、買い求めやすい価格を維持したい」と話した。

袋入りの包装餅も値上がりしている。総務省の調査で例年、小売り価格は全国平均で１キロ７００円程度だったが、今年１１月は９４８円で、前年同期比２２９円高だった。

１２月に需要突出

餅の需要は、正月準備をする１２月、突出して増える。総務省によると、２０２４年の１世帯（２人以上）あたりの餅の月別購入量は１２月に９３９グラム。そのほかの月（４２〜２２１グラム）の４〜２２倍に上る。

もち米の主な産地は北海道や新潟、佐賀などだ。近年の年間生産量は全国で、水稲全体の約４％にあたる約３０万トンで推移している。「コシヒカリ」や「あきたこまち」といった主食用のうるち米とは違って粘り気が強く、精米後の温度や湿度の管理がより難しいという。

コメの流通に詳しい公益財団法人「流通経済研究所」（東京）の折笠俊輔主席研究員によると、昨夏頃からのコメの高騰を受け、今春以降の作付けで、もち米から主食用米に転換する農家が相次いだ。その結果、もち米の流通量が不足気味となり、価格が上がったとみられるという。

折笠さんは「年明け以降に価格が落ち着くことが予想されるが、大きく値下がりすることもないだろう」とする。

新潟市の餅製造大手「サトウ食品」は今年、包装餅を２度値上げしたが、来年３月の出荷分からさらに値上げを予定する。作付け転換による生産量の減少で、もち米の調達価格が上がっているためという。

鏡餅売れ行き遅く

正月料理に多用されるみりんも値上がりしている。みりん製造業者でつくる「全国本みりん協議会」（愛知）の担当者は「一部の業者はすでに値上げに踏み切ったが、まだ対応できていない業者もある。年明けの状況を見ながら情報交換していきたい」と話した。

大阪市西成区のスーパー「越前屋」では、みりんの店頭価格は昨年に比べて１割、包装餅は２割高い。堀内和彦事業部長によると、値上げの影響か、例年に比べてパック入り鏡餅の売れ行きが遅いという。

近くの主婦（６４）は「正月らしさを感じるためにも餅やみりんは欠かせない。鏡餅の大きさを小さくしてやりくりしたい」と嘆いた。