介護現場で高齢者の見守りや移動の介助などを助ける様々なテクノロジーが活躍している。

人手不足が深刻な現場の負担軽減や業務の効率化に向け、国が補助金を出して開発や導入を後押ししているためだ。ただ、十分には広がっていないため、職員や高齢者がより活用しやすいよう模索が続いている。（粂文野）

高齢者約１００人が入居する千葉県銚子市の特別養護老人ホーム「シオン銚子」。職員が手にするスマホが鳴り、部屋の番号と、高齢者がベッドを離れたことを示すマークが表示された。画面を切り替えると、８０歳代の女性が床に寝転がる動画が流れた。職員は急いで女性の部屋に向かった。

同ホームは昨年、精密機器メーカー「コニカミノルタ」（東京）が開発した見守りシステムを約３３００万円で導入した。各ベッドの天井に設置された機器にはカメラやセンサーが搭載され、高齢者の起床や転倒などをＡＩ（人工知能）で検知する。

介護施設では、職員が定期的に見回って入居者の様子を確認している。睡眠を妨げたり、転倒などの事故に気づくのが遅れたりすることも多い。橋本世里子施設長（５３）は「遠隔で状況を確認し、必要な対応ができる。特に職員が少ない夜勤の負担が減った」と喜ぶ。

システムには高齢者の行動を分析する機能もある。車いす生活の９０歳代の入居者は室内で立ち上がって歩いていることが分かり、転倒しないよう手すりを設置した。「効果的な対策が取れ、入居者の転倒が減った」（橋本施設長）という。

◇

介護が必要な高齢者が増える中、介護職の担い手不足は深刻だ。求職者１人あたりの求人件数を示す有効求人倍率は今年９月に４・０２倍で、全産業平均（１・１倍）を大きく上回る。職員の負担軽減や業務の効率化が欠かせない。

期待されるのが、高齢者の見守りや移動、トイレの介助、話し相手になるロボットといったテクノロジーの活用だ。国は２０１３年度から、開発費の補助を開始し、研究や実証の仕組みも作った。介護現場への導入が進むよう、機器を購入する事業者に補助金を出し、機器を活用して効率化に取り組む施設への介護報酬を手厚くしている。

ただ、現場には十分に浸透していない。厚生労働省によると、今年６月末時点で機器やシステムを導入している事業者は３割で、入所施設でも４割にとどまる。公益財団法人・介護労働安定センター（東京）が２４年度に導入の課題を尋ねると、コストの高さや職員が使いこなせない可能性があること、「投資に見合う効果がない」との回答が目立つ。

◇

こうした中、働き手や利用者の要望を開発に反映し、使いやすい機器を作ろうと、開発企業と介護施設をつなぐ取り組みが進む。介護大手・ＳＯＭＰＯケア（東京）が運営するラボ「Ｆｕｔｕｒｅ Ｃａｒｅ Ｌａｂ ｉｎ Ｊａｐａｎ」（東京）は、国が全国８か所に指定した開発支援拠点の一つ。年に約２００社から相談を受けたり、現場のニーズを調べたりする。

高齢者がゲームをしながら機能訓練ができるシステムを開発する「ＴＡＮＯＴＥＣＨ」（神奈川県平塚市）は２１年、導入効果の検証をラボに依頼。運動やレクリエーションのメニュー３００種類以上の中から提案してくれるため、職員が日々、内容を考える負担が減ると確かめられた。歩行や立ち上がる力の測定にも技術が応用できるとの助言をもらい、新たな機能の開発にもつながった。

三田村勉社長（５２）は「高齢者らが楽しく、職員が楽になるように開発してきたので、背中を押してくれてありがたかった」と話す。

介護テクノロジーの普及に取り組む公益財団法人・テクノエイド協会（東京）によると、機器を導入しても施設側の課題と合っていなかったり、職員が使いこなすのに時間がかかったりするケースは依然、多い。五島清国・企画部長は「高齢者の生活を支える視点で開発を進め、各事業者の課題や実情に合った形での導入を支援する必要がある」と話す。