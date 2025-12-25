建設業界で人手不足が深刻な大工の魅力を向上させる取り組みが広がっている。

技術力を競う大会を開いたり、おしゃれな作業服を開発したりして、若手にやりがいや誇りを持ってもらう作戦だ。仕事ぶりを発信するＳＮＳが人気を呼ぶなど、大工のイメージも変わりつつある。（喜多河孝康）

仕事に誇り

積水ハウスは１１月、自社や協力会社の大工が精度やスピードなどの腕を競う大会を大阪市内で開いた。約５０００人から選抜された２６人が出場し、間仕切り用の壁作りなどに挑んだ。父親の応援に訪れた茨城県取手市の小学２年生（８）は「パパが格好良かった。将来、大工になりたい」と笑顔を見せた。

視察した仲井嘉浩社長は「技能を『見える化』し、誇りを継承することで業界全体の底上げにつながる」と話す。大会は仲井社長の肝いりで２０２３年から年１回開いており、現場からは「出場が若手の目標になった」「大会がきっかけで息子が大工を志した」との声が上がっているという。

取り組みの背景には、大工のなり手不足がある。厳しい労働環境や徒弟制度的な働き方が敬遠され、２０年の国勢調査では就業者数が２９・８万人と、４０年前のピークから約７割減った。４０年には約１３万人まで落ち込む見通しだ。「３年以内に離職する若手も多い」（建設業界関係者）といい、高齢化も進む。先行きへの危機感から、業界はイメージの向上に力を入れる。

アパレルと連携

ホームセンター大手のロイヤルホームセンターは今年６月、自社ブランド「和玄屋（わげんや）」から、街中で着ても違和感のないデザインの作業着を発売した。若者に人気のアパレルブランド「ジャーナルスタンダード」の監修で、開発担当者は「おしゃれな作業着なら建設の仕事に誇りを感じてもらえるはず」と狙いを語る。

積水ハウス建設は２４年春、作業用ユニホームを刷新した。アパレルブランド「ビームス」の協力を得て、機能性が高く格好いいデザインに仕上げた。

登録者８５万人

大工のユーチューバーも登場している。福井県敦賀市の船井啓太さん（２７）は大学生の頃、大工歴５０年以上の父親の仕事に魅了され、２０年に二人三脚で動画投稿サイト「ユーチューブ」の配信を始めた。運営する「大工の正やん」チャンネルで、作業風景や道具の使い方などを紹介した動画が人気を呼び、登録者数は８５万人を超えた。

視聴者から「仕事の奥深さを知った」との感想のほか、海外からも「日本の木工はアートだ」とのコメントが届く。船井さんは「大工の魅力を伝える動画を多く残したい」と意気込む。

建設業界に詳しいクラフトバンク総研の高木健次所長は「大工は３０〜４０代の中堅層が薄く、指導者不足も懸念されている。若い人材を定着させる取り組みも重要になる」と指摘する。