女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが25日までに更新され、英国出身の俳優トミー・バストウ（34）と米国出身女優のシャーロット・ケイト・フォックス（40）のオフショットを公開した。

同番組は「ヘブンさんが宿泊した花田旅館に、イライザさんも宿泊中。松江を満喫してくださいね！」とコメントし、衣装姿のバストウとシャーロットが並んだオフショットを公開。

シャーロットは現在再放送中の広島の造り酒屋の跡取り“マッサン”こと亀山政春と母国スコットランドを離れて来日した妻・エリーがウイスキー造りに挑む姿を描いた2014年度後期のNHK連続テレビ小説「マッサン」でエリー役を務めていた。

この投稿にフォロワーからは「シャーロットさん！朝ドラにおかえりなさい」「朝と昼と2度もシャーロットをテレビで見れて幸せ」「こちらもお似合いなんだよな」「シャーロットさんのお洋服とても似合ってらしてステキです」「こちらも絵になるカップルだけどな〜」「今週からマッサンから続けて見る流れになりました」などのコメントが寄せられた。