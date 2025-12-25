（CNN）SSRSが実施したCNNの新たな世論調査によると、多くの米国人は政治指導者が自分たちの声に耳を傾けていると信じていない。

米国での生活を改善するためにトランプ大統領に何を伝えたいかを自由回答で尋ねたところ、「経済」との回答が最も多かった。

共和党員および共和党寄りの無党派層では、40％が経済や生活費の懸念に言及した。

米国民の約10人に4人は、大統領も民主党指導部も自分たちのような人々の声を聞いていないと答えている。トランプ氏が自分たちの言うことを多少なりとも気にかけていると答えた成人は34％にすぎず、民主党指導部についても36％にとどまる。

トランプ氏はアフォーダビリティー（価格の手頃さ）の問題を軽視することが多いが、この問題は依然として多くの有権者にとって重要な関心事で、来年の中間選挙を左右する可能性が高い。今回の調査では、経済への言及が他の政治課題を大きく上回った。トランプ氏に意見できるとしたら移民問題に触れると答えた人は5％にとどまり、外交政策とした人はさらに少なかった。

すべてのメッセージが政策に関係しているわけではない。多くの人は単にトランプ氏に対する自分の感情を伝える機会を望んでいる。16％は辞任や退任を求めると答え、8％は賛辞を送ると答えた。約15％は、個人的な振る舞いのどこかしらを変えることでトランプ氏は米国人をもっと助けられると答え、6％は口調を抑え、より敬意を払って思慮深く、大統領らしく振る舞うことを望んでいる。話すことを完全に拒否すると答えた人も少数いた。

民主党がトランプ氏にどう対処すべきかについても意見を持っている人は多い。10％は、民主党指導部は一歩も引くことなく、トランプ氏や共和党ともっと激しく戦うことが最も有効だと答え、別の10％は、譲歩や超党派での協力にもっと注力すべきだと答えた。

民主党支持層の感情は、より明確だ。民主党員および民主党寄りの無党派層の19％は、党指導部により断固とした姿勢を取るよう伝えると答えたのに対し、さらなる譲歩を求めると答えたのは2％にとどまった。

一方で、多くの米国民は、ただ自分たちの声が届いていると感じられることを望んでいる。8％は民主党指導部に対し、人々を助け、人々の話を聞き、党派政治より国民を優先するよう伝えると答え、5％はトランプ氏に対して同様のメッセージを伝えると答えた。

CNNの世論調査は、SSRSが12月4日から7日にかけて、無作為に抽出した全米の成人1032人を対象にオンラインと電話で実施した。全サンプルの誤差はプラスマイナス3.5パーセントポイント。