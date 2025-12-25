「フォールアウト」新ヌカ・コーラグッズ販売ポップアップストアが渋谷に！ 2026年1月9日～オープン
インフォレンズは、「Fallout」グッズをフィーチャーしたイベント「Fallout Collection」のPOP UP STOREを、渋谷モディ 7F マルイノアニメ（東京都渋谷区神南1-21-3）にて2026年1月9日より1月25日にオープンする。
「Fallout Collection」では、「Fallout」に登場するVault Boyの巨大スタチューやゲームの素材を用いたフォトスポット、アパレル・ぬいぐるみ・インテリアグッズなど国内未発売の新アイテムを含む公式グッズの販売、オリジナル特典の配布などが行なわれる。
今回展開される新グッズは、「Fallout ヌカ・コーラ自販機 シャドーボックス」（44,000円）や「Fallout メタルナンバープレート（Vault 33）」（5,500円）など。他にも、「Fallout ジップアップパーカー（Gamble）M/L/XLサイズ」（11,000円）に「Fallout サンセット・サルサパリラ ボトルキャップ ブリキサイン」（4,400円）などが発売となる。
オリジナル特典は、劇中に登場するVault Boyのポスター「EAT WELL, LIVE WELL」がデザインされた数量限定の特製コットンバッグ。「Fallout」関連商品を税込で5,000円以上購入した人にプレゼントされる。なお、新グッズに関してはECサイト「INFOLENS GEEK SHOP」と路面店「INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店」でも1月9日11時より販売開始となる。
さらに、期間中イベント会場にてエポスカードを利用もしくは提示のうえで5,000円以上購入した人には「YOU'RE SPECIAL BOOK」デザインの「オリジナル両面コースター（全8種）」がランダムに1枚プレゼントされる。また、期間中に渋谷モディのPOP UP STOREにてエポスカードに新規加入すると「オリジナル両面コースター（全8種）」の全種セットがもらえる。
加えて、ECサイト「INFOLENS GEEK SHOP」でもキャンペーンが実施。「Fallout」関連商品5,000円以上購入すると、特典として「オリジナルステッカー」が1枚もらえる。
□「Fallout Collection」
「Fallout ヌカ・コーラ自販機 シャドーボックス」44,000円
「Fallout ヌカ・コーラ 缶入りキャップ」3,850円
「Fallout メタルナンバープレート（Vault 33）」5,500円
「Fallout ジップアップパーカー（Gamble）M/L/XLサイズ」11,000円
「Fallout サンセット・サルサパリラ ボトルキャップ ブリキサイン」4,400円
「Fallout Vault-Tec デスクパッド＆コースターセット」4,400円
「Fallout メタルコースター4枚セット」3,300円
購入特典「特製コットンバッグ」
エポスカード購入特典/エポスカード新規入会特典「オリジナル両面コースター（全8種）」
INFOLENS GEEK SHOP オンラインストア連動キャンペーン特典「オリジナルステッカー」
(C) 2025 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. All Rights Reserved.