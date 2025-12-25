文房具好きが「5年連続で買ってる手帳」。書くのが楽しくなるってこういうことか…
今年も新作の手帳を見かける季節になりましたね。
私はいくつかの手帳を用途に合わせて使い分けていますが、その中でも特に気に入っていて、もう5年間も買い続けているシリーズがあります。
5年愛用している「ウィークリー手帳」
それが、いろは出版の「SUNNY SCHEDULE BOOK ウィークリー手帳」です。
開くとまず目に入るのが、パッと見やすいマンスリーページ。
1日の枠が半分になる線が入っていて、「午前と午後」や「仕事とプライベート」を分けて書けるのが特徴です。
まわりの余白がたっぷりあってちょっとしたメモも残しやすく、この1冊で仕事も日常もまとめて管理できています。
このシリーズにはマンスリーやフリーデイリーの展開もありますが、私がウィークリータイプを愛用しているのは、たくさん書き込めるから！
ToDoリストをつくってやることを管理したり、プロジェクトごとに分けて記録したり……。
今ある仕事と、先にある仕事が見えるようになり、計画的に進めやすくなりました。
また、ウィークリーページの下半分は広めの方眼メモ欄になっていて、文字が整いやすく、ページ全体がスッキリまとまるのもお気に入りです。
ウィークリーページには、ちょこっと日記を書く日も。
うれしかった出来事や、そのときの気持ちを書き残しておくと、読み見返したときにハッピーな気持ちを思い出せます。
安心してたっぷり使えるノートページ
ノートページが多いのも、SUNNY手帳の魅力。
なんと141ページもあり、ミーティングのメモや仕事のアイデア、読書の感想など、思いついたことを気兼ねなく書けます。
ノートページの始まりにはインデックスページがあり、端にはそれぞれページ番号が書かれています。
内容と日付を記入しておけば、後から探すのもスムーズ。
さらに、付属のインデックスシールを貼れば、よく使うページをすぐに開けるのも便利です。
わくわくが広がるウィッシュリスト
そして私がいちばん楽しみにしているのが、巻末のウィッシュリスト！
やりたいことリストは、項目ごとに分けられていて、それぞれに目標を決められるようになっています。
そのほかに、ブックリストやウォッチリスト、国内外のマップなどもあり、「来年はどんなことをしたいかな」「どこへ行きたいかな」と考える時間が、毎年の楽しみになっています。
自然と続けたくなる、使い心地のよさ
SUNNY手帳には「トモエリバーS」という紙が使われています。
さらさらとした書き心地が本当に心地よく、裏抜けしにくいのも安心。
また、カバーの種類が豊富なのも魅力です。私はいつ見ても元気が出るパッと明るい黄色のカバーがお気に入り！
リフィルのみの販売があるので、カバーはそのまま使い続けられるのもありがたい……。
機能面はもちろんですが、こうした長く愛用できる製品のつくりが、私にとっていちばんうれしいポイントだったりします。
書きやすさだけでなく、使い続けたくなる仕掛けが詰まったSUNNY手帳。2026年もこの1冊と一緒に、自分らしい毎日を過ごせそうです。
Text and Photo：城