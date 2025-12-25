G1・ホープフルSの出走馬＆枠順決定

27日に行われる中央競馬の2歳G1・ホープフルS（中山芝2000メートル）の出走馬＆枠順が25日、JRAから発表された。4枠と8枠で発生した超偶然に、競馬ファンも騒然となった。

ホープフルSの4枠7番に入ったのは、横山武史が騎乗するテーオーアルアイン（牡、奥村豊）で、同じ4枠の8番には父・典弘が手綱をとるマテンロウゼロ（牡、松永）が入った。

親子騎手の同枠が他にも発生。8枠15番には岩田康誠が騎乗するアスクエジンバラ（牡、福永）が入り、8枠16番には息子・望来のオルフセン（牡、斎藤誠）となった。

G1での超偶然に、X上の競馬ファンにも驚きが広がる。

「親子揃って同枠にぶち込まれてる」

「親子は同じ枠に入れるのがトレンドなの？」

「横山親子と岩田親子が同じ枠にいて草」

「横山親子と岩田親子同枠マジか」

「岩田親子と横山親子が同枠入ってて尊い」

「横山親子同枠！！って思ったら岩田親子も同枠！？！！ぎゃあ！！」

ホープフルSは翌年のクラシックに直結。昨年覇者のクロワデュノールは今年のダービー馬に輝いた。



（THE ANSWER編集部）