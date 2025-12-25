『錆びにくい』のが嬉しい！【3COINS】40・50代が狙いたい「ブレスレット」

落ち着いたトーンに収まりがちな冬コーデこそ、ちょっとした差をつけられるアクセサリーの出番。とはいえ毎日のラフなカジュアルコーデには、ゴージャスなアクセや繊細なデザインは少しハードルが高いもの。そんな時に頼れるのが、ほどよい存在感と使いやすさを兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】の「ブレスレット」です。今回注目したアイテムは錆びにくいステンレス素材だから気負わず使えて、手元にさっと添えるだけでこなれ感をプラスしてくれるはず。

さりげない品の良さが魅力

【3COINS】「ステンレスペタルチェーンブレス」\550（税込）

花びらのようなペタルチェーンが、手元にやさしい輝きを添えてくれるブレスレット。主張しすぎないデザインだから、ブラウスを主役にしたフェミニンスタイルにも、ニットやスウェットなどのカジュアルスタイルにもすっとなじみます。華奢なデザインなので、別のブレスレットと重ね付けするのもおすすめ。\550（税込）で手軽にトライできるのも嬉しいポイントです。

インパクト重視の人におすすめ！

【3COINS】「ステンレスイビツマンテルチェーンブレス」\880（税込）

ボリューム感のあるチェーンといびつなマンテル留めが目を引く、存在感たっぷりの1本。ほんのりロックなムードが、冬コーデのスパイスとして効いてくれそうです。モノトーンスタイルのアクセントにしたり、あえてラフなカジュアルコーデに合わせたりと、自分らしいスタイルでぜひ楽しんでみて。しっかり主張はありつつシンプルだから、大人世代でも取り入れやすいところが魅力です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M