歌手の堀ちえみさんが、自身のブログを更新。愛車・ベンツの担当者からクリスマスにテディベアをプレゼントされたことを明かしました。



堀ちえみさんはクリスマスツリーをバックに、撮影したテディベアのぬいぐるみの画像を添えて、「ベンツの担当者が、クリスマスベアを持って来てくださいました。」と投稿。愛車・ベンツの担当者から、クリスマスのプレゼントをもらったことを報告。







続けて、白いテディベアのぬいぐるみと並べた画像を添えて、「ちなみに昨年のベアと、並べて置きました。」「ペアとなったベア。毎年いただいておりますので、結構な数になってきました。」と、毎年、愛車・ベンツの担当者からテディベアをプレゼントされていることを綴っています。







堀さんはベンツに愛着があるとのことで、今年7月にベンツを買い換えた際には、自身のブログで「私のベンツ歴が長いので」「もう35年ベンツに乗っているからなぁ。」と、語っていました。





【担当：芸能情報ステーション】