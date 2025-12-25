¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¥Ö¥é¥¸¥ë¤â»²Æþ¡¡27Ç¯¤Î¾¦ÍÑ²½ÌÜ»Ø¤·»î¸³Èô¹Ô
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹Ò¶õÂç¼ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë»±²¼¤Î¥¤¥Ö¡¦¥¨¥¢¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¼Ò¤¬¡¢¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¶õ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¤Î½é¤Î»î¸³Èô¹Ô¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£2027Ç¯¤Î¾¦ÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â»î¸³¤ò½Å¤Í¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂç¼ê¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤Ç¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥Ö¼Ò¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëµ¡ÂÎ¤ÏÅÅÆ°¤Ç¿âÄ¾¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èµÒ4¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó100¥¥í¡£¾¦¶È»ÜÀß¤äÅÔ»Ô¤Î´Ö¤Î°ÜÆ°¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ë½é¤Î»î¸³Èô¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ü¥ë¥Ç»á¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¦ÍÑ²½¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£