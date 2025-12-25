お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。かつての番組での大失敗を明かす場面があった。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

番組に迎えるゲストについてトークが及び、研究員の伊集院扮するブルドッグのヒカルは「地雷がどこにあるのかわからない人っていますよね」と聞くと、ノブは「あります。それはヒカルさん。めちゃくちゃ困ります」としみじみ。

ヒカルが「それで踏んじゃったりとか、怒っちゃったりとか。ノブさんでも“失敗しちゃったな”って人います？」と質問。ノブは「それはもう、います」とノブ。「やっぱりあったんだ、というのは、内田裕也さん。バラエティー番組に来てくださったということで、全てOKしてくれてるんだろうと思いすぎまして。俺が“何回、内田さんの頭を触れるか”みたいな。ツッコめるか、みたいな感じの裏テーマを持ってトークしてたら、5分目ぐらいに“よし、ここで一発いこう”っていう時にぶっ飛びエピソードが出たんで、“むちゃくちゃじゃないですか！”って俺がこう（手でツッコもうと）した瞬間に、ステッキでこうされ（遮られ）ました」と明かした。

ヒカルが「あれ武器なんだ。ステッキ」とテンションを上げると、ノブは「ステッキでこうされて、はっきりと“〇すぞてめえ”って言われて」と激怒されたといい、「でもトークはしてくれるんですよ。だから優しい方なんですけど」と笑った。

「あと、テンションで乗ってこない人がいたら、ちょっと困りますよね」とも。「IKKOさんとか。“どんだけー！”とか“ノブちゃん、背負い投げー！”とか、前の収録で言ってくれてたから、そんなフリをしたら、“私はね、ほんと苦労しました。私は本当に、いろんな芸能界で揉まれました”みたいな、フォーマルIKKOの時があるんですよ。球数が決まってるんだと思います」と苦笑いを浮かべた。