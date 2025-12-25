◆ウィンターカップ ▽女子３回戦 大阪薫英女学院８３―８０日本航空北海道（２５日・東京体育館）

全国高校総体準優勝の日本航空北海道が、３回戦で姿を消した。後半は猛攻を見せたが、最後は３点及ばなかった。

前半で負ったビハインドはあまりに大きかった。試合開始からスピード感あふれる相手の攻撃にリードを広げられる。第２クオーター（Ｑ）、Ｃカマラ・ファトゥマタが３つめのファウルを犯しベンチに下がると、残り５分で１点しか取れなかった日本航空北海道に対し、相手はこの時間に一気に１４点を奪った。前半終了時２６―５４。２８点をリードされた。

カマラも戻した後半は本来の攻撃が機能し反撃。ディフェンスも前から当たってプレッシャーをかけ、最後は３点差まで追い詰めたが、無情にもブザーが試合終了を告げた。３ポイントを５本決めるなどチームを鼓舞し続けたＰＧ中村泉咲（３年）は「前半の入りがよくなくて、リバウンドとかルーズボールとかそういう面で全部薫英さんに負けてて、それで点数をはなされた。前半から航空のバスケットができたら勝てた試合だったので、とても悔しい」と涙を流した。

チームトップの２５得点、１９リバウンドと奮闘したＵ１８日本代表のＰＦ庵原有紗（３年）は、前半の流れが悪い時間帯にショットが決まらない場面も見られ「自分たちのやるべきことが全くできてなくて、簡単にやられてしまった。自分もオフェンスで、シュートをなかなか決めきることができなくて。自分の立場としてチームを勝たせるシュートが弱気になって決めきることができなくて、本当に申し訳ないです」と涙で声を詰まらせた。

創部３年目。１年生１５人でスタートした１期生の集大成の舞台だったが、悲願には届かなかった。ドイツ人の父と日本人の母を持ち元Ｕ１５ドイツ代表の庵原は「この３年間で、航空という学校で仲間とこういう環境でやれてきたのは、学べたこともあるし、日本に来てよかったなと思っている。この経験を忘れず、次（の舞台）もやりたい」と話していた。