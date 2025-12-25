“LDH豪華メンバー集結”EXILE B HAPPY「TGC2026 S/S」メインアーティストで出演決定 出演者第3弾も解禁
【モデルプレス＝2025/12/25】「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下、「TGC2026 S/S」）が、2026年3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催。この度、出演者第3弾とメインアーティスト第1弾が解禁された。
【写真】26歳人気LDHメンバー「こっそり並んで」推し活
MCを務めるのは、「マイナビ TGC 2021 S/S」以来10回目となるお笑いコンビ・EXITと、鷲見玲奈。ゲストには、若手俳優の樋口幸平、ダンス＆ボーカルグループWATWINGのメンバー八村倫太郎が決定した。
さらに、メインアーティスト第1弾として、EXILE B HAPPYの出演が発表。EXILE B HAPPYは、EXILE TETSUYAをリーダーに、ヴォーカルに吉野北人（THE RAMPAGE）、中島颯太（FANTASTICS）、パフォーマーに小森隼（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、木村慧人（FANTASTICS）ら豪華メンバーが集い、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で誕生したユニット。2026年には初のアルバムの発売が決定している。（modelpress編集部）
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、小國舞羽、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、雑賀サクラ、せいら、鶴嶋乃愛、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、土方エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ 他 ※50音順
ゲスト：平祐奈、とうあ、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A 他 ※50音順
メインアーティスト：EXILE B HAPPY 他
MC：EXIT、鷲見玲奈 他 ※50音順
