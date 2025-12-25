BLACKPINK、東京ドーム公演記念！読売ジャイアンツ・FC東京とのコラボグッズ販売へ

BLACKPINKと読売ジャイアンツ、FC東京がコラボレーションする。

【写真】ジェニーの衝撃「スケスケ」衣装

2026年1月16日（金）に開催されるBLACKPINKのワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYO」東京ドーム公演を記念し、読売ジャイアンツおよびFC東京とBLACKPINKのコラボグッズが販売されることが決定した。

販売は2026年1月8日（木）正午より、ファナティクス・ジャパン公式ストアならびに各チームの公式オンラインストアで開始される。

東京をホームタウンとするスポーツチームとBLACKPINKによる特別なコラボレーションは、シグネチャーカラーである“BLACK × PINK”を取り入れたデザインが特徴。ワッペンなど細部にまでこだわった仕様となっている。

読売ジャイアンツとのコラボアイテム

読売ジャイアンツとのコラボでは、特別デザインのユニフォームが登場。黒地には「TOKYO」、白地ユニフォームには「GIANTS」のワードマークをデザインした。丈が短めのクロップドタイプも展開され、Tシャツ、フーディー、ボール型キーホルダーなど、全11種類のアイテムがラインナップされる。

FC東京とのコラボでは、コンフィットTシャツやフーディーに加え、サッカーグッズの定番であるジャガードマフラータオルなど、全7種類が販売される。

FC東京とのコラボグッズ

BLACKPINKと東京を代表する人気チームによる“夢のコラボレーション”を、この機会にぜひ楽しんでほしい。

販売場所

【読売ジャイアンツ】

東京ドーム「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」（23ゲート横）

読売ジャイアンツ公式オンラインストア

ファナティクス・ジャパン公式ストア

「Fanatics POP UP Store」（東急プラザ原宿「ハラカド」2F COVER）

【FC東京コラボ】

FC東京オフィシャルオンラインショップ

ファナティクス・ジャパン公式ストア

※お届け日は商品ページで確認。

※お客様都合によるキャンセル・返品・交換は受け付けていない。

※受注商品・予約商品と同時購入の場合は、すべての商品が揃ってから発送。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響が出た場合は、配送が可能性あり。