明日26日(金)〜明後日27日(土)にかけて、北日本方面は冬型の気圧配置が強まり、上空には真冬の時期を下回る強い寒気が流れ込む見込みです。日本海側や太平洋側西部を中心に広く雪が降り、強い風を伴ってふぶく所もあるでしょう。特に日本海側南部では猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒して下さい。

明日(26日)午後は道内広く雪に しだいに雪の降り方や風雪が強まる

今日(25日)の北海道付近は低気圧や前線を含む気圧の谷の中となっています。ほぼ全道で雲に覆われ、朝にかけては道北や道東などで雪の降った所がありましたが、昼頃には雪は一旦小康状態となりました。今日午後は前線を伴う低気圧が三陸沖から千島近海を北上してオホーツク海に進む見込みです。この影響で道内は天気が崩れ、道北や道央、オホーツク海側などから雪が降り出し、夜にはほぼ全道で雪が降ると予想されます。日高地方や道東の沿岸では雨で降る所もあるでしょう。





なお、明日26日(金)はオホーツク海で低気圧がさらに発達し、北海道を含む北日本方面はしだいに冬型の気圧配置となって気圧の傾きが大きくなり、また、上空には真冬の時期を下回る強い寒気が流れ込みます。この影響で、道内では日本海側を中心に太平洋側やオホーツク海側を含めて広い範囲で雪となるでしょう。また午後は雪の降り方とともに北または西よりの風も強まる見込みで、明日26日(金)正午からの24時間で降る雪の量は多い所で、道央など日本海側南部で50センチ、北部で40センチに達する見込みです。日本海側や太平洋側西部では昼前から大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害や強風に十分注意し、特に日本海側南部では夜以降は交通障害に警戒が必要となりそうです。

27日(土)まで大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害に警戒を 天気の回復は28日(日)に

この強い冬型の気圧配置は明後日27日(土)も続く見込みです。風がしだいに西よりに変化するため、日本海側でも雪の中心が北部や後志地方などに変わりますが、引き続き日本海側南部では猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒を続けてください。年末の慌ただしい時期で買い物などに外出される方もいるかもしれませんが、ふぶきで視界が遮られたり見通しが悪いなどの際の運転や歩行は危険を伴います。そのような時には外出の中止や延期も検討してください。



なお、28日(日)には本州方面に中心を移す高気圧が北海道付近にも張り出すでしょう。冬型の気圧配置や上空の寒気もしだいに緩むため、雪や強い風もおさまる所が多くなり、太平洋側やオホーツク海側では広く晴れ間や日ざしが戻る見込みです。