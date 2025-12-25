¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤ÎÆ²±à¿¹·Ã¤µ¤ó¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤Ê¤¼Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×Æ´¤ì¤¿ÊõÄÍ¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¤Þ¤Ç
¨¡¨¡¤Þ¤º¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Æ²±à¤µ¤ó¡§ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ËÊõÄÍ¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉñÂæ¤Î¸¶ºîËÜ¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö°ì½ï¤Ë´Ñ·à¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½÷À¤Ð¤«¤ê¤Î·àÃÄ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤µ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡ÖÇØ¤¬¹â¤¤¤«¤éÊõÄÍ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²¿¤Î½¬¤¤»ö¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤«¤éÆþÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤Î¸å¤Ï¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¼«Ê¬¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Ãæ³Ø¤Î¤È¤¤ËÍ§Ã£¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖÊõÄÍ¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊõÄÍ¼õ¸³¥¹¥¯ー¥ë¡ÊÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î¼õ¸³¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥¯ー¥ë¡Ë¤ËÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÏ¢Íí¤·¡¢¸«³Ø¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¤«¤éÎ¾¿Æ¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ý»ö¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯±ï¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤ó¤À¡×¤È¡¢¤È¤¯¤ËÉã¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹â1¤Î½©¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î¼õ¸³¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤»¤á¤ÆÈ¾Ç¯¤À¤±¤Ï¥¹¥¯ー¥ë¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÄÌ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²Î¤â¥Ð¥ì¥¨¤â²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¼õ¸³¤ÏÅöÁ³Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÀèÀ¸¤¬¡Ö¼ÂÎÏ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤â¿¤Ð¤»¤ë¤·¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÀèÀ¸¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Éã¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ò¸ò¤¨¤Æ»°¼ÔÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¯Íý²ò¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤ò»ý¤Æ¤ë»Ò¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ê¤é¤Ð1Ç¯´Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Íî¤Á¤¿¤é¡¢¼¡¤Î1Ç¯¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÉã¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹â2¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¼õ¸³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤â¡ÖËÜµ¤¤Ê¤é¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤ÆÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
É¨¤Î¥±¥¬¤Ç¸ø±é¤òÎ¥Ã¦¡Ä¡Ä½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¥±¥¢¤Î½ÅÍ×¤µ
¨¡¨¡ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢1999Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢·îÁÈ¤ØÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤Î¸ø±éÃæ¤ËÂç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ø±éÃæ¤ËÉ¨¤ÎÆð¹ü¤¬·ç¤±¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Æü´Ö¤ÎÆþ±¡¸å¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µÙ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÌò¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÍÙ¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥çー¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤ª¼Çµï¤À¤±½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç½é¤á¤ÆÍý³ØÎÅË¡»Î¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆ°¤«¤·Êý¤òÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¼¡¤Î¸ø±é¤ÇÂç¤¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÊªºîÉÊ¤ÇÀµºÂ¤Î¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢É¨¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¥È¥ìー¥Êー¤µ¤ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤â¿ÈÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¨¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¼ã¤µ¤ËÇ¤¤»¤Æ¥±¥¢ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡ÖÍý³ØÎÅË¡»Î¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¸ø±éÁ°¤Î¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¶Ú¥È¥ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥±¥¬¤ò¤·¤¿Åö»þ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿´¿È¤¬¤¹¤´¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Éüµ¢¤«¤é3Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¤ËÂàÃÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Éüµ¢¸å¤ÎÏÂÊª¸ø±é¤Ç¡¢ÃËÌò¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢¡ÖÊõÄÍ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶èÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Éã¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¡£¡Ö¹â¹»¤ò¼¤á¤Æ¤Þ¤ÇÊõÄÍ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤¬¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊõÄÍ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î·Ð¸³¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¡ÖÍý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤¯³Ø¤Ü¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤«¤é³ØÀ¸¤Ø¡£30Âå¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¨¡¨¡ÂàÃÄ¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊõÄÍ»Ô¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÍý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸«³Ø¤·¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¼Ò²ñ°å³Øµ»½Ñ³Ø±¡¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¹»¼Ë¤Ï¸Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ¸ÅÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊõÄÍ»þÂå¤«¤é°§»¢¤ÏÂç»ö¤À¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤Î³Ø¹»ÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡È©¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö³ØÉô¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©
¤â¤¦30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À°¹ü±¡Ê»Àß¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç±¿Æ°»ØÆ³¤ä¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±¿Æ°¤äÇ¾¥È¥ì¡¢¶ÚÎÏ¤¬¼å¤¤ÉôÊ¬¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊõÄÍ»þÂå¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤¯¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸ÆµÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¤È¤¤ÏÀ¼¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀ¼¤ËÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤Ç¸ÆµÛ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¶ÚÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¨¤¬ÄË¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ¨¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¨¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Ãë´Ö¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢Ìë¤Ï³Ø¹»¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ïー¥É¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊõÄÍ¤Î¿·¿Í¸ø±éÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ë¶á¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤äÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤°ÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤È¤¯¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¼ø¶È¤Ï¡©
²òË¶À¸Íý³Ø¤È±¿Æ°³Ø¤Ç¤¹¡£³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¼Â¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Î³ÑÅÙ¤¬¾¯¤·°ã¤¦¤À¤±¤Ç¸ú¤¯¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£ÊõÄÍ»þÂå¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÃÎ¼±¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡µÕ¤Ë¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¼ø¶È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥³¥Ô¥Ú¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Word¤ÈExcel¤Î°ã¤¤¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥é¥Õ¤ÎºîÀ®¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¦°÷¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¡¢¥°¥é¥Õ¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Ë·Þ¤¨¤¿¹ñ²È»î¸³
¨¡¨¡¹ñ²È»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¡Ö²áµîÌä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯Ê¬¤Î²áµîÌä¤ò10²ó¤º¤Ä¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡10Ç¯Ê¬¤ò10²ó¤â¡Ä¡Ä¡£
ÊõÄÍ»þÂå¤«¤éÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÌäÂê¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ï³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢ºß³ØÃæ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢¼õ¸³¤Î¤È¤¤ÏÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤ËÇÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¤Ë¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¡¢3·î¤Ë¹ç³ÊÈ¯É½¡¢4·î¤Ë¤Ï½Ð»º¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤ÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£30Âå¤À¤«¤éÃÙ¤¤¤È¤«¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤ë¤«¤é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥´ー¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¨¡¨¡¸½¿¦¤Î»³¼ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
Àµ¼°¤ÊÆþ¼Ò¤Ï2017Ç¯4·î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â´¶È¸å¤Ë¤³¤³¤Ø½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê½õ¼ê¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÎ®¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Æ¡¢ºß³ØÃæ¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹ñ»î¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¢¤È¤Î4·î¤Ë½Ð»º¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æþ¼Ò¤ÈÆ±»þ¤Ë1Ç¯´Ö¤Î°é»ùµÙ²Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤·¤Æ»³¼ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊý¿Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÀ°·Á³°²Ê¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Ç»¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ö°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¼¾ÉÛ¤ÈÄË¤ß»ß¤á¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤³¤³¤Ï¡ÖÆ°¤¤Ê¤¬¤é¼£¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Íè±¡¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤â¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÏÄÌ¾ï¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤ÇÉý¹¤¤¼À´µ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¡È²¼ÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ëÀ°·Á³°²Ê°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÆ¯¤»Ï¤á¤Æ10Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È°ìÈÌ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂÐ¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤ÏµÙ¤á¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´µÉô¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡È»Ù¤¨¤ë¶ÚÎÏ¡É¤ò¤Þ¤ºÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£É¨¤Ê¤éÂÎ´´¡¦¤ª¿¬¡¦¤â¤âÎ¢¡¢¸Ô´ØÀá¤Ê¤é¹üÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´µÉô¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÉôÊ¬¤«¤éÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥é¥°¥Óー¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¡¢½ÀÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤â¤è¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾×ÆÍ¤äÆ§¤óÄ¥¤êÆ°ºî¤¬Â¿¤¤¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢´µÉô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»Ù¤¨¤ë¶ÚÎÏ¤¬¤È¤¯¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¹½¤¤Ä¤¤±¿Æ°ÎÅË¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÄÍ»þÂå¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥±¥¬¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¡¢·Ð¸³¤«¤é¤À¤¤¤¿¤¤¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÊõÄÍ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¸«¤ëÁÛÁüÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÁÛÁüÎÏ¤È¤Ï¡©
´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÊý¤ÎÀ¸³è¤äÀ³Ê¡¢¿ÍÊÁ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±¿Æ°¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤±¤Ê¤é¶Á¤¯¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÈ¼Áö¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦¤«¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°ì½ï¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Æ¯¤¯Ãæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÇ½é¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö±¿Æ°¤·¤¿¤é¶ÚÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¯¤ËÆ°¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Æ²±à¤µ¤ó¤¬Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥´ー¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤éµÙ¤à¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤ËµÙ¤á¤Ê¤¤»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ëÍý³ØÎÅË¡»Î¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
