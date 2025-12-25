あさみみちゃんコスメ、ドン・キホーテで12月26日から販売開始♡

2025年12月26日（金）から、ドン・キホーテの一部店舗で「あさみみちゃん」限定描き下ろしイラストを使用したコスメ雑貨が販売されます！ピーチの香りが楽しめるリップクリーム、ハンドクリーム、リップスクラブの3アイテムが登場。それぞれのアイテムには可愛いマスコットがついて、見た目も使い心地も満点♡価格も手頃で、気軽に購入できるのが嬉しいポイント！ドン・キホーテの各店舗で購入可能なのでぜひチェック♪

あさみみちゃんのコスメ雑貨、ピーチの香りに癒される

【あさみみちゃん】リップクリーム（マスコット付）

【あさみみちゃん】リップスクラブ

【あさみみちゃん】ハンドクリーム

「あさみみちゃん」のコスメ雑貨シリーズは、ピーチの香りを楽しめるアイテムが揃っています。

リップクリームはマスコット付きで、可愛さ満点♡価格は880円（税込）で手軽に手に入ります。

また、ハンドクリーム（770円（税込））やリップスクラブ（990円（税込））もピーチの香りで、乾燥が気になる季節にぴったり。

どれも30gや20gと使いやすいサイズで、持ち歩きにも便利です。香りと見た目の可愛さで、毎日がもっと楽しくなりそう♪

ドン・キホーテ限定！店舗別で楽しめるあさみみちゃんグッズ

「あさみみちゃん」のコスメ雑貨は、ドン・キホーテの一部店舗で展開されます。取り扱い店舗は全国に多数あり、例えば「ドン・キホーテ 上本町店」や「ドン・キホーテ 福岡天神本店」などで購入可能です。

店舗によって取り扱うアイテムが異なるので、ぜひお近くのドン・キホーテをチェックしてみてください。

新年を迎える前に、あさみみちゃんのコスメで気分を上げちゃいましょう！さらに、12月26日（金）以降、順次販売開始なので、早めにゲットするのがおすすめ♡

見逃せない！あさみみちゃんコスメ雑貨の魅力とは

あさみみちゃんのコスメ雑貨は、かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムです。リップクリームやハンドクリーム、リップスクラブは、ピーチの香りで癒し効果も抜群！

さらに、どのアイテムにも可愛らしいマスコットがついており、使うたびに気分が上がります。価格も手頃で、プチギフトにもぴったりなこのアイテム。

ドン・キホーテでしか手に入らない限定アイテムなので、ぜひこの機会にゲットしてみてください♪

可愛さ満点！あさみみちゃんコスメで新年の準備を

2025年12月26日から、ドン・キホーテの一部店舗で発売される「あさみみちゃん」コスメ雑貨。

ピーチの香り付きリップクリームやハンドクリーム、リップスクラブが登場し、どれも可愛いマスコット付きで、使うたびに癒されます♪

価格も手頃で、毎日のケアにぴったり。ドン・キホーテの店舗別に取り扱いアイテムが異なるので、ぜひ足を運んでチェックしてみてください。可愛さと癒しを手に入れて、新年の準備を整えよう♡