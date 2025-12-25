“今年運気が爆上がり”タレント8人、何も知らされず集合→疑心暗鬼に 年末特番『ようこそ運ダーランド』【出演者一覧】
東海テレビ制作・フジテレビ系全国ネットの特番『ようこそ運ダーランド』が、27日深夜0時10分〜1時5分に放送される。
予測不能でバカバカしくシュールな運ゲーアトラクション番組の第4弾。ゲームの舞台となるのは大型レジャー施設「東京ドイツ村」。“今年運気が爆上がり”のタレントたちが、何も知らされずに集められる。
プレーヤーは…
『教場III』への出演が決定した猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
Ｍ-1優勝後も多数の番組に出演する井口浩之（ウエストランド）
2025年上半期ブレイク芸人ランキング1位＆広告契約11件のバッテリィズ
ネットショップで買い物したら黄色い箱だった高松瞳（=LOVE）
長男がレスリングデビューした登坂絵莉
韓国コスメのアンバサダーに就任した森香澄
グループの冠番組がスタートした吉澤閑也（Travis Japan）
※五十音順
運ゲーでアウトになったプレイヤーは即脱落というルールのもと番組は進んでいく。ある仕掛けが施されたゴンドラに乗ったら即アウトの「ロケット観覧車」、池のほとりで試される「ダイブorアライブ射撃」といった大掛かりなゲームから焼きそばの湯切りでシンクをボコっと鳴らしたらアウトといったシュールなものまで、さまざまな運ゲーに挑む。プレイヤーは自分たちが何に巻き込まれているか全くわからないまま、疑心暗鬼になっていく。
そんな真剣勝負をスタジオでモニタリングするのは、初回からこの番組を見守り続ける、長谷川忍（シソンヌ）と滝沢カレン。理不尽な脱落をかいくぐり、最後まで生き残る今年イチの最強運者は誰だ。
