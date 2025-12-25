【名探偵津田】幽霊役がサンタコス披露「ぜひ会いにきてね！」に反響「惚れてしまう」「今週も可愛い宝物沢山届けてくれてありがとう」
24日に放送されたTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』に出演した元グラビアアイドルでセクシー女優の矢埜愛茉が25日、自身のXを更新。サンタクロース風のコスプレ姿を披露した。
【写真】幽霊役に“江戸時代”でも出演…サンタのコスプレ姿を披露した矢埜愛茉
矢埜は2週にわたって、ダイアン・津田篤宏による人気企画「名探偵津田」に登場。“セクシー”な幽霊役が話題を集めた。矢埜は「メリークリスマス」と投稿。今晩はイベントに参加するとし「ぜひ会いにきてね…！」と呼び掛けた。
写真ではサンタ風のチェック柄の衣装を公開。キュートな姿を見せた。この投稿には「幽霊か江戸の町娘の衣装だったら惚れてしまう」「今週も可愛い宝物沢山届けてくれて有難うございます」などのコメントが寄せられている。
