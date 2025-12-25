マルチタレントの阿波みなみさんが自身のXを通じて “握手会0人” となったことを伝えています。



【写真を見る】【 阿波みなみ 】握手会に “並びが0人で中止” 会場に謝罪ポストも リプが渋滞＆いいね7.5万件 温かいエール集まる





阿波さんが投稿した写真では、パチンコホールの大きなイベントスペースに「写真撮影握手会」とボードが出され、グラビア衣装の阿波さんのポスターも飾られています。しかし、張りめぐらされた整列用ベルトの間には誰もおらず、スペース最奥のテーブルに阿波さん自身がポツンと1人座っています。







阿波さんは口角が下がりきった苦渋の表情。「謝罪】本日予定していました握手会は並びが0人でしたため中止になりました」とXに投稿し、パチンコホールに「この度は大変申し訳ございませんでした」と陳謝しています。









この投稿に対し、フォロワーからは「この件で大なり小なり知名度増えた」「謝罪するあなたの姿勢が100点」「逃げずに向き合ってて誠実」「ぎゅってしてあげる」「右端のポップがジワジワ」「俺は握手したいんだが」など、温かいリプライが集まり「いいね」が7.5万件集まっています。









阿波さんは今月28日に開催される有馬記念に合わせ、YouTuberの方との共演で競馬関連の配信を行うとの事です。









阿波みなみさんは自身のXで「あんたたちのオカン『令和のドラえもん』こと阿波(あわ)みなみです／マルチタレントとして活動中」と自己紹介。ダイエットからのリバウンドや膝の悩み・食事の楽しみなど、飾らない投稿で注目を集めつつ、タレント・モデル・グラビア・動画配信などで活躍を続けています。

