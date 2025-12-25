Á°Êý¸åÊýÊ¯¤Ï¼¢²ìÈ¯¾Í¡©¡¡3À¤µªÁ°È¾¤Ë¡Ö¸¶·¿¡×¡¢2´ð
¡¡¼¢²ì¸©¼é»³»Ô¤Î³Þ¸¶Æî°äÀ×¤Ç¡¢3À¤µªÁ°È¾¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ°Êý¸åÊý·Á¤Î¼þ¹ÂÊè¤¬2´ð¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸©Ê¸²½ºâÊÝ¸î¶¨²ñ¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2´ð¤ÏÌïÀ¸»þÂå½ªËö´ü¤«¤é¸ÅÊ¯»þÂå½é´ü¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆàÎÉ¸©Î©³à¸¶¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½ê¤Î¿¹²¬½¨¿Í¶¦Æ±¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö°äÀ×¤¬¤¢¤ëÌî½§ÀîÎ®°è¤ÏÁ°Êý¸åÊý·Á¤Î¼þ¹ÂÊè¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Êý¸åÊýÊ¯¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡2´ð¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÂ¦¤Ï¼þ¹Â¤ò´Þ¤ó¤ÀÁ´Ä¹¤¬19¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÆîÂ¦¤¬21.5¥á¡¼¥È¥ë¡£2À¤Âå¤Î¼óÄ¹Êè¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿¹²¬»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÂ¦¤Ï¾®¤µ¤ÊÊý·Á¼þ¹ÂÊè¤¬ÉÕ¿ï¤¹¤ë½¸ÃÄÊè¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆîÂ¦¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÃÛÂ¤¤µ¤ì¡¢Î¦¶¶Éô¡ÊÁ°ÊýÉô¡Ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É½¸ÃÄÊè¤«¤é³ÖÀä¤·¡¢µðÂç²½¤¹¤ë²áÄø¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°Êý¸åÊýÊ¯¤ÏÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤ËÊ¬ÉÛ¡£Á°Êý¸åÊý·Á¤Î¼þ¹ÂÊè¤ÎÎ¦¶¶Éô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢À®Î©¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¦¤Î¼þ¹ÂÊè¤«¤é¤Ï¡¢¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡Ëµ¯¸»¤È¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤¿¡Ö¼êßä·ÁÅÚ´ï¡×¤â½ÐÅÚ¤·¤¿¡£2´ð¤ÎÀ¾Â¦¤«¤é¤Ï·¡¤ÃÎ©¤ÆÃì·úÊªÀ×¤ò³ÎÇ§¡£¼þ¹ÂÊè¤Ø¤ÎÁòÁ÷µ·Îé¤ò¤·¤¿º×ã«¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£