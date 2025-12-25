「さいしょは怖くて怖くて、どうしたらいいかわからなかった」



【アフター写真】“大きな手”に安心して、撫でてもらっています

そんな言葉とともに投稿された1本の動画が、多くの人の心を打っている。



映っているのは、頭に傷を負い、最初は“シャー”と威嚇していた子猫が、やがて人の大きな手に身をゆだねていく姿だ。



投稿したのは、保護猫写真家の三吉良典さん（@ryostory1124）。動画の主役は、保護猫の「バジル」ちゃん。その変化の裏には、時間と忍耐、そして「諦めない」姿勢があった。



警戒心が強く、なかなか保護できなかった子猫

実はバジルちゃんには兄妹がいた。兄妹2匹は比較的早く保護できたが、バジルちゃんだけは警戒心が何倍も強く、なかなか近づけなかったという。



「それでも諦めず、毎日のように現場に通っていました」



ある日、三吉さんは異変に気づく。バジルちゃんの額が赤くなり、日を追うごとに傷が広がっていったのだ。



「早く保護しないと…という焦りがありました」



幸い、日々のコミュニケーションの積み重ねが実を結び、数日後に無事保護。動物病院では、カラスなどに突かれた可能性が高いと診断された。



「このタイミングで保護できなければ、感染症の恐れもあったと思います」



生後2カ月で保護、今は1歳に

保護当時、バジルちゃんは生後およそ2カ月。塗り薬で治療し、約2カ月後には傷跡もほとんど分からないほどきれいに治った。ただし、治療は簡単ではなかった。



「シャーシャー威嚇されながら、薬を塗るのは大変でした（笑）」



現在、バジルちゃんは無事に里親が決まり、1歳に成長している。



「心を開いた」と確信した、小さなサイン

動画では、バジルちゃんが人の手に甘える姿が映っている。しかし、そこに至るまでには、数え切れないほどの“小さな変化”があった。



「威嚇する姿、怖さで目をぎゅっと閉じる姿、チュールの誘惑に負ける姿…。全部が印象的です」



なかでも、三吉さんが「決定的だった」と語る瞬間がある。



「遠くから“大きな瞬き”をしてくれた時です」



猫がゆっくり瞬きをするのは、「敵ではない」「信頼している」というサインとされている。



「その瞬間、『もう大丈夫だ』と感じました。僕も同じように瞬きを返して、『ありがとう』と声をかけました」



手がかかるほど、心を開いた瞬間は尊い

動画の中で、バジルちゃんは人の“大きな手”に身を預けている。その光景を見たときの気持ちを、三吉さんはこう振り返る。



「手がかかればかかるほど、心を開いてくれた瞬間の感動は大きい」



長い時間をかけて向き合い、恐怖を乗り越えてくれたことへの感謝が、思わず涙となってあふれたという。



「信じて、声をかけ続けること」

三吉さんは、バジルちゃんの姿を通して伝えたいことがあると話す。



「外見だけでなく、心の傷が深い子ほど、信頼には時間がかかります」



それでも…「諦めずに声をかけ、寄り添い、愛情を注ぎ続ければ、きっと心は開いてくれる」



純粋な動物たちは、人の気持ちを感じ取る力を持っている。信じること、そして待つことの大切さを、バジルちゃんは静かに教えてくれた。



多くの人の手で救われた命

最後に三吉さんは、支えてくれた人たちへの感謝を口にする。



バジルちゃんと兄妹のミント、パセリ、そして母猫マリーちゃんのTNRに関わった人々。動物病院のスタッフさん、応援してくれたフォロワーさんたち。



「たくさんの手があったからこそ、救えた命です」



怖かった“大きな手”が、安心に変わるまで。その時間の尊さが、多くの人の心に静かに残っている。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）