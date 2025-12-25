CMG、2025年の「中国内外の十大考古学ニュース」を発表
中央広播電視総台（チャイナ・メデイア・グループ/CMG）は12月24日、2025年版の中国国内と国際のそれぞれの十大考古学ニュースを発表しました。
中国国内の十大考古学ニュースは以下の通りです。
1．雲南省の甘棠箐遺跡で30万年前の木器を発見
2．山東省で9000年前の炭化アズキを発見
3．江蘇省での発掘により8100年前の「最古の江南」を発見
4．河南省の賈湖遺跡で8000年前の木棺を発見
5．石峁遺跡の古代DNAの研究で新石器時代の遺伝関係が判明
6．浙江省紹興で越国の格式高い祭祀遺跡を発見
7．武王墩についての考古学上の重大発見により楚国の礼楽（儀礼音楽）文明が再現
8．秦始皇帝の祖母の墓から絶滅したテナガザル新種を発見
9．青海省で秦時代の刻石を発見
10．江西省海昏侯墓の考古学調査で秦・漢時代の「詩経」全巻を初確認
国際十大考古学ニュースは以下の通りです。
1．タンザニアで150万年前の骨角器を発見
2．古代DNA分析が羊と人類の12000年の共生史を解明
3．中国初、古代DNAにより先史時代に母系社会が存在したことを立証
4．カザフスタンで青銅時代の大型集落遺跡を発見
5．ペルーで3500年前の都市遺跡を発見
6．エジプトで3500年前の王墓を発見
7．メキシコで最古にして最大のマヤの記念碑的建造物を発見
8．イタリアのポンペイで希少な巨大壁画を発見
9．人工知能（AI）を用いてイラクゆかりの失われたバビロンの賛歌を解読
10．ボリビアでティワナク文化の核心建造物を発見（提供/CRI）