CMG、2025年の「中国内外の十大考古学ニュース」を発表

中央広播電視総台（チャイナ・メデイア・グループ/CMG）は12月24日、2025年版の中国国内と国際のそれぞれの十大考古学ニュースを発表しました。

中国国内の十大考古学ニュースは以下の通りです。

1．雲南省の甘棠箐遺跡で30万年前の木器を発見

2．山東省で9000年前の炭化アズキを発見

3．江蘇省での発掘により8100年前の「最古の江南」を発見

4．河南省の賈湖遺跡で8000年前の木棺を発見

5．石峁遺跡の古代DNAの研究で新石器時代の遺伝関係が判明

6．浙江省紹興で越国の格式高い祭祀遺跡を発見

7．武王墩についての考古学上の重大発見により楚国の礼楽（儀礼音楽）文明が再現

8．秦始皇帝の祖母の墓から絶滅したテナガザル新種を発見

9．青海省で秦時代の刻石を発見

10．江西省海昏侯墓の考古学調査で秦・漢時代の「詩経」全巻を初確認

国際十大考古学ニュースは以下の通りです。

1．タンザニアで150万年前の骨角器を発見

2．古代DNA分析が羊と人類の12000年の共生史を解明

3．中国初、古代DNAにより先史時代に母系社会が存在したことを立証

4．カザフスタンで青銅時代の大型集落遺跡を発見

5．ペルーで3500年前の都市遺跡を発見

6．エジプトで3500年前の王墓を発見

7．メキシコで最古にして最大のマヤの記念碑的建造物を発見

8．イタリアのポンペイで希少な巨大壁画を発見

9．人工知能（AI）を用いてイラクゆかりの失われたバビロンの賛歌を解読

10．ボリビアでティワナク文化の核心建造物を発見（提供/CRI）