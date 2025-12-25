「本気」カスタムが登場

2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセ（千葉市）で開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。

その会場に、トヨタの大人気SUV「RAV4」の新たな魅力を提案する3台の特別なモデルが登場することが明らかになりました。

出展するのは、トヨタグループの一員であり、実際にRAV4の生産（長草工場）や開発の一翼を担っている豊田自動織機です。

同社は今回、TOYOTA GAZOO Racingやダイハツ工業とともに北ホールにブースを構え、新型「RAV4」および「50系RAV4」をベースにしたカスタマイズモデルを披露します。

メーカー直系の「作り手」が提案するカスタムとは、一体どのようなものなのでしょうか。

注目したいのは、新型RAV4をベースとした2台のコンセプトモデルです。

1台目は「アウトドアスタイルコンセプト」。

こちらは「RAV4 ADVENTURE」をベースに、オフロードのイメージを一層高めた仕様です。

公開された画像では、マットグリーンとおぼしきボディカラーに、堅牢なルーフキャリアやオフロードタイヤ（トーヨータイヤ・オープンカントリー）、マッドガード（JAOS）を装着し、どこへでも走っていけそうなタフさを演出。

アウトドアライフをより楽しくするためのカスタムが随所に施されています。

2台目は「GR SPORT プロトタイプ」です。

スポーティグレードである「GR SPORT」をベースに、GR専用部品やオリジナル用品を装着。

画像からは、鮮やかなレッドとブラックの2トーンカラーや、スポーティな足回りが確認でき、カスタマイズの可能性を広げる提案がなされています。

そして3台目は、先代5代目となる「50系RAV4」のオーナーにとって非常に興味深い展示となる「RAV4（50系）アップグレードコンセプト」です。

この車両の最大の特徴は、車両の左右でデザインが異なる「ハーフ＆ハーフ」モデルに仕立てられている点。

ベース車は50系のADVENTUREグレードですが、カスタム前とカスタム後の違いが一目でわかるように構成されています。

公開された画像を見ると、車両の左半分（向かって右側）はノーマルの面影を残しつつ、右半分（向かって左側）はアグレッシブなバンパーやフェンダー、ホイールで武装された姿となっています。

「愛車のカスタムをもっと楽しんでほしい」という同社の想いが、このユニークな展示方法に込められています。

豊田自動織機は、RAV4の生産だけでなく、企画・デザイン・設計などの開発にも参画している企業です。

熟知しているからこそできる、RAV4のポテンシャルを最大限に引き出した3台のカスタムカー。

東京オートサロン2026の会場で実車を確認することができます。