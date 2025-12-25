Image: Amazon

予想外、でも確実に便利なやつ。

ドライヤーやヘアアイロンで知られる美容ブランドSALONIA（サロニア）から、新しいストレートアイロン「SAL25119GR」が登場しました。

コードレスで使える便利さもさることながら、なんとモバイルバッテリーにもなるんですって。アイロンでスマホを充電できるとな…!?

SALONIA サロニア コードレス ストレートアイロン 12mm 6,391円 Amazonで見る PR PR

帰省や旅行に最適

Image: Amazon

ヘアアイロンとしては、12mmのプレートや立ち上がり約時間60秒、温度調整2段階などの使いやすさが持ち味。コンパクトなので収納もしやすいですね。

Image: Amazon

一方で、本体にはUSB-C端子とUSB-A端子を搭載。このUSB-A端子を使うと、ヘアアイロンからスマホやタブレットへ充電ができちゃうんです。容量は3,400mAh、出力は12W。

ヘアアイロン自体への充電はUSB-C端子から行ない、10W以上の出力なら約3時間でフル充電に。旅行などに持っていけばヘアセットとモバイルバッテリーの2役を兼ねられるので、荷物圧縮に大きく貢献しますね。

Amazonでの価格は6,393円。年末年始の帰省のお供にいかがですか？ カラーは4色から選べます。

Source: Amazon