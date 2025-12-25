¡Ö¼ª¤Î·Á¤¬°ì½ï¡×ËÜÌÚ²í¹°¤ÎÄ¹ÃËàÈëÂ¢¤ÎÉã»Ò2¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥â¥Ã¤¯¤ó¤ÎÏ·¤±¤Ê¤µ¤µ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡×¡Ö¸½ºß¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¶Ã¤¡×
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÉ¨¤Ë¾è¤»ÆÉ½ñ¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎUTA¤¬21Æü¤Ë60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ÔÎñ¡¡½Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢UTA¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÉ¨¤Ë¾è¤»ÆÉ½ñ¤¹¤ëÉã¤ä¡¢¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤ÇÍÄ¾¯´ü¤Î»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÉã¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¿Æ»Ò¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢È¯¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Ã¤¯¤ó¤Î¤³¤ÎÏ·¤±¤Ê¤µ¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆ´¤ì²ÈÂ²¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¸½ºß¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËÜÌÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê´éÎ©¡×¡Ö¼ª¤Î·Á¤¬°ì½ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£