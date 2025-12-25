¡Ö¤³¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼à¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¡ª²ÏËÜ½à°ì¤¬ÈäÏª
¶¦¤Ë²¬»³ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿2¿Í
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬à¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸á¤È¤Î¥×¥é¥¤¤Ù¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡×¤Î²ÏËÜ½à°ì¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢²ñ¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¥¸¥ç¡¼·¯¤È¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡¡²ÏËÜ¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬»³¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤¬Å¾¹»À¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢àÆ±µéÀ¸á¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¡ª¡ª¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Î¤³¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ç°û¤ß²ñ¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£