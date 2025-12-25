81歳・田中眞紀子氏、『ミヤネ屋』で“高市内閣”支持率にひとこと「あまりにも高すぎる」 橋下徹氏反論「僕はもう大反対ですね」
田中角栄元首相の長女で文部科学大臣などを歴任した田中眞紀子氏（81）が、25日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金曜 後1：55）に生出演。“当選同期”である高市早苗内閣総理大臣の“高市内閣”について言及した
【動画】 高市早苗首相、流行語・年間大賞を受賞 あの発言に関しては…「賛否両論いただきました」
この日は元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）も同番組に出演するなど、番組開始前から司会の宮根誠司（62）が「カロリーの高い2時間になりそうです（笑）」と予告してスタート。橋下氏も「（田中氏と）きちんとお話したことがないので楽しみです」と意気込むと、宮根は「言い合いになったら僕を画面から外してください（笑）」と伝えた。
番組では、今年10月に発足した“高市内閣”の「総点検SP」と題して番組を展開。冒頭に、10月の新内閣発足以降の国内外での出来事、その功績、功罪、世論の反応などをまとめ、VTRを放送した。
その後スタジオに戻り、“高市内閣”の支持率が10月以降70％以上をキープしていることについて、田中氏は「あまりにも高すぎる」と表現。「もう腰を抜かしておりましてですね、世間ってそういうものか。私はどんなに世間知らずだったのかと今つくづく感じております」と一蹴。「（世間が）おかしいんじゃなくて、単純に一般の方たちは、やっぱりよくわかっておられないんじゃないかなって思いは根底にあります」と率直な感想を伝えた。
コメンテーターとして出演したおおたわ史絵氏は、「やっぱり今の時代にちょうどあっていらして、やっぱり出身がやっぱりおしゃべりなお得意な仕事の方でしたから、表し方が上手だっていうところに、やっぱり一般の人は惹かれていくとは思います」と支持率の要因について説明。
橋下氏は「（田中氏の意見である）世間の方がわかってないってのは、僕はもう大反対ですね」と真っ向から否定。「それは絶対民主国家で言っちゃいけないことで、日本国民の教育レベルからするとですね、僕や田中さんやここのコメンテーターや、それから政治評論家よりも国民の方がよっぽど能力高い人たくさんいる中でこの支持率が出たっていうことは、これを前提に、じゃあ『この原因は何なのか』っていうところはいろいろ分析する必要あると思うんですけども。これ高すぎるとか、世の中の人がわかってないなんていうこと言っちゃったら、民主国家成り立たないですよ、田中さん」と意見。
田中氏は「よくわかりました。橋下徹さん」と素直に相手の意見を認め、宮根が「眞紀子さん、反論はございませんか？」と聞くと、「いや、しなくていいですよ」と議論をしなかった。
