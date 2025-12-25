Ｊリーグは２５日、２０２５シーズンにおいて優れた選手育成実績を示したクラブに贈られる「最優秀育成クラブ賞」を決定し、ＦＣ東京が３年連続でＪクラブ最多を更新する５度目の受賞となったことを発表した。

最優秀育成クラブ賞は、アカデミーからトップチームへの選手輩出数や、アカデミーに在籍した２１歳以下の対象選手の公式戦出場時間を評価基準とし、２０２５シーズンにおいて最も高い実績を示したクラブに与えられる。

今季はＭＦ北原槙がＪ１最年少となる１５歳７か月２２日でデビューを果たすなどリーグ７試合に出場し、２１歳のＤＦ土肥幹太がリーグ２１試合出場、２１歳のＭＦ俵積田晃太がリーグ３４試合２得点を記録していた。

クラブ公式ＨＰ上で川岸滋也社長は「３シーズン連続で５回目となる『２０２５Ｊリーグ最優秀育成クラブ賞』を受賞できたこと、そして最多受賞回数を更新できたことを、クラブとして大変誇りに思います。長年にわたり育成をクラブの根幹に据えてきた歩みが、確かな評価として結実したものだと受け止めています。

今年度は、４名のアカデミー出身選手がトップチームへ昇格することとなりました。その他にも、世代別代表などにアカデミーから多くの選手が選出され、それぞれの舞台で活躍する姿を見せてくれています。

育成からトップへとつながる明確な道筋を示し続けることは、クラブの責務であり、未来への投資でもあります。これからも育成を通じて日本サッカーの発展に貢献するとともに、世界に挑戦できるクラブであり続けられるよう、挑戦を止めることなく歩みを進めてまいります」などとコメントした。

歴代受賞クラブは以下の通り。

２００９年 浦和

２０１０年 ＦＣ東京

２０１１年 東京Ｖ

２０１２年 札幌

２０１３年 Ｃ大阪

２０１４年 東京Ｖ

２０１５年 清水

２０１６年 Ｇ大阪

２０１７年 ＦＣ東京

２０１８年 横浜ＦＭ

２０１９年 京都

２０２０年 東京Ｖ

２０２１年 柏／湘南

２０２２年 柏

２０２３年 ＦＣ東京

２０２４年 ＦＣ東京／長崎

２０２５年 ＦＣ東京