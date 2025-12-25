FC東京

　Ｊリーグは２５日、２０２５シーズンにおいて優れた選手育成実績を示したクラブに贈られる「最優秀育成クラブ賞」を決定し、ＦＣ東京が３年連続でＪクラブ最多を更新する５度目の受賞となったことを発表した。

　最優秀育成クラブ賞は、アカデミーからトップチームへの選手輩出数や、アカデミーに在籍した２１歳以下の対象選手の公式戦出場時間を評価基準とし、２０２５シーズンにおいて最も高い実績を示したクラブに与えられる。

　今季はＭＦ北原槙がＪ１最年少となる１５歳７か月２２日でデビューを果たすなどリーグ７試合に出場し、２１歳のＤＦ土肥幹太がリーグ２１試合出場、２１歳のＭＦ俵積田晃太がリーグ３４試合２得点を記録していた。

　クラブ公式ＨＰ上で川岸滋也社長は「３シーズン連続で５回目となる『２０２５Ｊリーグ最優秀育成クラブ賞』を受賞できたこと、そして最多受賞回数を更新できたことを、クラブとして大変誇りに思います。長年にわたり育成をクラブの根幹に据えてきた歩みが、確かな評価として結実したものだと受け止めています。

今年度は、４名のアカデミー出身選手がトップチームへ昇格することとなりました。その他にも、世代別代表などにアカデミーから多くの選手が選出され、それぞれの舞台で活躍する姿を見せてくれています。

育成からトップへとつながる明確な道筋を示し続けることは、クラブの責務であり、未来への投資でもあります。これからも育成を通じて日本サッカーの発展に貢献するとともに、世界に挑戦できるクラブであり続けられるよう、挑戦を止めることなく歩みを進めてまいります」などとコメントした。

　歴代受賞クラブは以下の通り。

　２００９年　浦和

　２０１０年　ＦＣ東京

　２０１１年　東京Ｖ

　２０１２年　札幌

　２０１３年　Ｃ大阪

　２０１４年　東京Ｖ

　２０１５年　清水

　２０１６年　Ｇ大阪

　２０１７年　ＦＣ東京

　２０１８年　横浜ＦＭ

　２０１９年　京都

　２０２０年　東京Ｖ

　２０２１年　柏／湘南

　２０２２年　柏

　２０２３年　ＦＣ東京

　２０２４年　ＦＣ東京／長崎

　２０２５年　ＦＣ東京