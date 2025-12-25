◆４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）

枠順が１２月２５日、決定した。前走アイビーＳを制し連勝を決めたアンドゥーリル（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）は、６枠１２番に決まった。札幌２歳Ｓを勝利しデビュー２連勝中のショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は７枠１３番に決定。同様に京都２歳Ｓを制しデビュー２連勝中のジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠３番からの発走となった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ノチェセラーダ アレクシ・プーシャン ５６

（２）アーレムアレス 菱田 裕二 ５６

（３）ジャスティンビスタ 北村 友一 ５６

（４）ロブチェン 松山 弘平 ５６

（５）ノーウェアマン 木幡 巧也 ５６

（６）バドリナート 坂井 瑠星 ５６

（７）テーオーアルアイン 横山 武史 ５６

（８）マテンロウゼロ 横山 典弘 ５６

（９）メイショウハチコウ 三浦 皇成 ５６

（１０）ウイナーズナイン 西村 淳也 ５６

（１１）フォルテアンジェロ トム・マーカンド ５６

（１２）アンドゥーリル 川田 将雅 ５６

（１３）ショウナンガルフ 池添 謙一 ５６

（１４）ジーネキング 斎藤 新 ５６

（１５）アスクエジンバラ 岩田 康誠 ５６

（１６）オルフセン 岩田 望来 ５６